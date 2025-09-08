హైదరాబాద్కు చెందిన స్టార్టప్ వియోనా ఫిన్టెక్.. భారతదేశంలో వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న డిజిటల్ చెల్లింపుల వేదికలలో ఒకటి. గ్రామ్పే, వియోనా పే యాప్ల డెవలపర్ అయిన ఈ సంస్థ, థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ ప్రొవైడర్ (TPAP)గా పనిచేయడానికి నేషనల్ పేమెంట్స్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (NPCI) నుండి ఆమోదం పొందింది.
ఈ ఆమోదం వియోనా వృద్ధి ప్రణాళికలను వేగవంతం చేస్తుంది, తద్వారా భాగస్వామ్య బ్యాంకులతో కలిసి యునిఫైడ్ పేమెంట్స్ ఇంటర్ఫేస్ (UPI) సేవలను అందించనుంది. ఇది ముఖ్యంగా టైర్ II, టైర్ III, గ్రామీణ ప్రాంతాలలో డిజిటల్ చెల్లింపుల వాడకాన్ని మరింత విస్తరిస్తుంది.
ఈ ఆమోదం ద్వారా గ్రామీణ ప్రజలు, రైతులు, చిన్న వ్యాపారులకు డిజిటల్ చెల్లింపులు మరింత సులభంగా అందుబాటులోకి వస్తాయని వియోనా ఫిన్టెక్ వ్యవస్థాపకుడు రవీంద్రనాథ్ యార్లగడ్డ తెలిపారు. వియోనా ప్రధాన ఉత్పత్తి గ్రామ్పే, గ్రామీణ భారతదేశంలో డిజిటల్ చెల్లింపుల అవసరాలను తీర్చడానికి రూపొందించబడింది. ఈ ప్లాట్ఫారమ్ రైతులు, చిన్న వ్యాపారులు మరియు స్థానిక సమాజాలకు డిజిటల్ వసూళ్లు, చెల్లింపులు మరియు UPI లావాదేవీలు నిర్వహించడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఇది గ్రామీణ ఈ-కామర్స్ను ప్రోత్సహిస్తుంది మరియు గ్రామ స్థాయి వ్యవస్థాపకుల (VLEలు) నెట్వర్క్ ద్వారా ఆర్థిక అక్షరాస్యతను పెంపొందిస్తుంది.
వియోనా తన విస్తరణ వ్యూహంలో భాగంగా గ్రామ్పే ప్లాట్ఫారమ్లో రైతుల కోసం ఒక మార్కెట్ప్లేస్ను ప్రారంభించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ కొత్త ఫీచర్ రైతులను నేరుగా కొనుగోలుదారులతో కలుపుతుంది, తద్వారా ధరల పారదర్శకతను మెరుగుపరచడం, చెల్లింపులను వేగవంతం చేయడం, యూపీఐ ఆధారిత చెల్లింపులకు ప్రాప్యతను విస్తరించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
వియోనా ఫిన్టెక్ పేఇన్, పేఔట్, వర్చువల్ అకౌంట్ నంబర్లు, మరియు UPI స్విచింగ్తో సహా అనేక రకాల UPI-ఆధారిత ఆర్థిక లావాదేవీల సేవలను అందిస్తుంది. దీని ప్లాట్ఫారమ్ వినియోగదారులు చెల్లింపుల వసూళ్లు, పంపిణీలు, మరియు రికన్సిలియేషన్ ప్రక్రియలను సురక్షితంగా మరియు సమర్థవంతంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.