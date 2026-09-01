బెర్త్ బుక్‌ చేసినా.. పడుకోకూడదు!

రైలు ప్రయాణంలో మిడిల్ బెర్త్, లోయర్ బెర్త్ ప్రయాణికుల నడుమ వివాదాలు రావడం సర్వసాధారణం. ఇటీవల సికింద్రాబాద్ నుంచి విశాఖపట్నం వెళ్లే ఒక రైలులో జరిగిన సంఘటనే దీనికి ఉదాహరణ. సురేష్ అనే ప్రయాణికుడు లోయర్ బెర్త్ బుక్ చేసుకోగా, రమేష్ అనే వ్యక్తి మిడిల్ బెర్త్ బుక్ చేసుకున్నాడు. మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో రమేష్ తన మిడిల్ బెర్త్ను ఓపెన్ చేసి పడుకుంటానని పట్టుబట్టగా లోయర్ బెర్త్లో కూర్చోవాలనుకున్న సురేష్ దానికి నిరాకరించాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగి టీటీఈ జోక్యం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో భారతీయ రైల్వే నిబంధనలు స్పష్టమైన మార్గదర్శకాలను అందిస్తున్నాయి.
రైల్వే నిబంధనలు - వేళలు
రాత్రి పూట 10:00 నుంచి ఉదయం 6:00 వరకు నిద్రపోయే వేళగా రైల్వే వర్గీకరించింది. ఈ సమయంలో మిడిల్ బెర్త్ ప్రయాణికుడు తన బెర్త్ను తెరచి పడుకునే పూర్తి హక్కు కలిగి ఉంటాడు.
పగటి పూట అంటే ఉదయం 6:00 నుంచి రాత్రి 10:00 వరకు సీటింగ్ (కూర్చోవడానికి) కోసం కేటాయించారు. ఈ సమయంలో మిడిల్ బెర్త్ను తప్పనిసరిగా కిందకు దించి ఉంచాలి (ఫోల్డ్ చేయాలి). మిడిల్ బెర్త్, అప్పర్ బెర్త్ ప్రయాణికులు లోయర్ బెర్త్పై కూర్చోవడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి.
పైన పేర్కొన్న ఉదాహరణలో మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు మిడిల్ బెర్త్ తెరవాలని రమేష్ కోరడం రైల్వే నిబంధనలకు విరుద్ధం. సురేష్ ఆ సమయంలో లోయర్ బెర్త్పై కూర్చునే హక్కు కలిగి ఉంటాడు. ఉదయం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 10 గంటల మధ్య మిడిల్ బెర్త్ ప్రయాణికుడు పడుకోవాలని భావిస్తే అది లోయర్ బెర్త్ ప్రయాణికుడి పరస్పర అంగీకారంతో మాత్రమే జరగాలి.
అలాగే, గర్భిణులు, వయోవృద్ధులు లేదా అనారోగ్యంతో ఉన్న ప్రయాణికులకు అనధికారికంగా సీట్లు సర్దుబాటు చేసుకోవడంలో తోటి ప్రయాణికులు మానవత్వంతో సహకరించాలని రైల్వే కోరుతోంది. ఒకవేళ ఏకాభిప్రాయం కుదరకపోతే టీటీఈ దృష్టికి తీసుకెళ్తే ఆయన నిబంధనల ప్రకారం సమస్యను పరిష్కరిస్తారు. ప్రయాణికులు ఈ ప్రాథమిక నిబంధనలు తెలుసుకోవడం వల్ల అనవసర గొడవలను నివారించి సుఖవంతమైన ప్రయాణాన్ని సాగించవచ్చు.
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