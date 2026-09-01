 సెప్టెంబర్‌లో విడుదలయ్యే టాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఇవే.. | September 2026 Smartphone Launch Roundup iPhone 18 Pro Vivo T5 Poco F9 Top Releases | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సెప్టెంబర్‌లో విడుదలయ్యే టాప్ స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఇవే..

Sep 1 2026 6:41 PM | Updated on Sep 1 2026 6:57 PM

September 2026 Smartphone Launch Roundup iPhone 18 Pro Vivo T5 Poco F9 Top Releases

టెక్ ప్రపంచంలో సెప్టెంబర్ నెలకు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఈ నెల నుంచి పండుగల సీజన్‌ ప్రారంభమవుతుంది. ప్రతి ఏడాది మాదిరిగానే ఈసారి కూడా ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థలు తమ నయా ఫ్లాగ్‌షిప్, మిడ్-రేంజ్ ప్రొడక్ట్‌లను మార్కెట్లోకి విడుదల చేసేందుకు సమాయత్తమయ్యాయి. వినియోగదారుల ఆకాంక్షలకు అనుగుణంగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ హంగులు, అధునాతన కెమెరా సెన్సార్లు, శక్తివంతమైన ప్రాసెసర్లతో 10కి పైగా సరికొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్లు ఈ నెలలో మార్కెట్‌లోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాయి.

ఈ జాబితాలో ప్రతిష్టాత్మకమైన, ప్రపంచవ్యాప్తంగా మిలియన్ల మంది ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మోడల్‌ యాపిల్ ‘ఐఫోన్ 18 ప్రో’. ప్రతిసారి డిజైన్, సాంకేతికతలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చే యాపిల్ ఈసారి ఏఐ ఏకీకరణ, అత్యంత నాణ్యమైన పెరిస్కోప్ లెన్స్, మెరుగైన బ్యాటరీ లైఫ్‌తో వినియోగదారులను ఆకట్టుకోవడానికి సిద్ధమైంది. యాపిల్ వార్షిక మెగా ఈవెంట్‌లో సెప్టెంబర్ ద్వితీయార్థంలో ఈ ఫోన్‌లు అధికారికంగా ఆవిష్కృతం కానున్నాయి.

ఈ నెలలో మార్కెట్‌లోకి రానున్న కొన్ని మోడళ్లు కింది విధంగా ఉన్నాయి. కంపెనీలు ఇప్పటికే వీటి ఫీచర్లను ప్రకటించాయి. అయితే వీటి ధరలకు సంబంధించిన వివరాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

ఐఫోన్ 18 ప్రో (iPhone 18 Pro): నెక్స్ట్-జెన్ A20 బయోనిక్ చిప్‌సెట్, అధునాతన ఏఐ ఫీచర్లతో రానుంది.

సామ్‌సంగ్ గెలాక్సీ ఎస్‌26 FE (Samsung Galaxy S26 FE): ఎక్సినోస్ 2500 ప్రాసెసర్, 6.7-అంగుళాల FHD+ 120Hz AMOLED డిస్‌ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ 17 ఆధారిత One UI, 4,900mAh బ్యాటరీ.

పోకో F9 సిరీస్ (Poco F9 Pro, Ultra): స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 5 చిప్‌సెట్, గరిష్టంగా 185Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లే, 8050mAh బ్యాటరీ.

వీవో X500 సిరీస్ (Vivo X500 Pro, Pro Max): జైస్ బ్రాండింగ్ కెమెరా సెటప్, 200MP పెరిస్కోప్ టెలిఫోటో లెన్స్, 2K మాస్టర్ కలర్ డిస్‌ప్లే, 4K 240fps స్లో-మోషన్ వీడియో రికార్డింగ్.

వీవో T5 5G (Vivo T5 5G): మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7500 టర్బో ప్రాసెసర్, 1.5K 144Hz 3D కర్వ్‌డ్ అమెలెడ్‌ డిస్‌ప్లే, 7050mAh బ్యాటరీ, 50MP ప్రైమరీ కెమెరా.

షావోమీ 18 ఫోల్డ్, 18 ప్రో (Xiaomi 18 Series): స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో ప్రాసెసర్, షావోమీ సొంత Xring O3 చిప్‌సెట్, 100W వైర్డ్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్.

రెడ్‌మీ నోట్ 17 ప్రో సిరీస్ (Redmi Note 17 Pro, Pro Max): 6.83-అంగుళాల 1.5K 120Hz అమెలెడ్‌ డిస్‌ప్లే, ప్రో మాక్స్ వేరియంట్‌లో 10000mAh బ్యాటరీ, స్నాప్‌డ్రాగన్ ప్రాసెసర్.

ఐకూ 16 (iQOO 16): స్నాప్‌డ్రాగన్ 8 ఎలైట్ జెన్ 6 ప్రో, 185Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 2K LTPO అమెలెడ్‌ డిస్‌ప్లే, ట్రిపుల్ 50MP కెమెరా సెటప్, 8500mAh బ్యాటరీ.

ఇన్ఫినిక్స్ హాట్ 70 ప్రో 5G+: 6.76-అంగుళాల 144Hz డిస్‌ప్లే, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 ప్రాసెసర్, 7.85mm స్లిమ్ డిజైన్, బ్యాక్ ప్యానెల్‌పై ఇంటరాక్టివ్ ఆక్టివ్ మ్యాట్రిక్స్ క్యూబ్ లైటింగ్.

మొత్తానికి, సెప్టెంబర్ 2026 స్మార్ట్‌ఫోన్ పరిశ్రమకు అత్యంత కీలకమైన నెలగా మారనుంది. మీ పాత ఫోన్‌ను అప్‌గ్రేడ్ చేసుకోవాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే ఈ నెలలో రాబోయే ఈ సరికొత్త ఆవిష్కరణలపై ఒక కన్నేసి ఉంచడం మంచిది. అయితే ఏదైనా కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకునేప్పుడు టెక్‌ నిపుణుల సలహా కచ్చితంగా తీసుకోండి.

ఇదీ చదవండి: 600 దరఖాస్తులు.. 10 ఇంటర్వ్యూలు!

Advertisement

Related News By Category

    Related News By Tags

      Advertisement
       
      Advertisement

      Photos

      View all
      photo 1

      ట్రేడిషనల్ శారీలో బిగ్‌బాస్‌ బ్యూటీ ఆర్జే కాజల్.. ఫోటోలు
      photo 2

      మెరుపుతీగలా మారిపోయిన హెబ్బా పటేల్ (ఫొటోలు)
      photo 3

      తమిళ బ్యూటీ ఆండ్రియా పారిస్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
      photo 4

      హీరోగా రవితేజ తమ్ముడి కొడుకు.. 'మారెమ్మ' ట్రైలర్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
      photo 5

      అనిరుధ్ కన్సర్ట్ కోసం జోనితా గాంధీ రెడీ అయిందిలా (ఫొటోలు)

      Video

      View all
      BJP Leaders Attack On Bhavagiri MLA Camp Office 1
      Video_icon

      భువనగిరిలో ఉద్రిక్తత ఎమ్మెల్యే, సీఎం రేవంత్ ఫ్లెక్సీపై నల్ల రంగు
      Police Over Action On YSRCP MLC Varudu Kalyani 2
      Video_icon

      పుష్ప శ్రీవాణి పై అంత నీచంగా ప్రవర్తిస్తారా? పోలీసుల ఓవర్ యాక్షన్... వరుదు కళ్యాణి అరెస్ట్
      Supreme Court Dismisses FIR's 3
      Video_icon

      సుప్రీం కోర్టు కీలక నిర్ణయం..CJP నిరసనకారుల FIRలు రద్దు
      Clash Between Janasena And TDP 4
      Video_icon

      పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్ డే ఫ్లెక్సీ..జనసేన,టీడీపీ మధ్య కొట్లా
      Jada Sravan SLAMS CM Chandrababu Over Publicity Stunts 5
      Video_icon

      అడ్డంగా పడుకుని నీ పబ్లిసిటీ స్టంట్లు.. చంద్రబాబును ఏకిపారేసిన జడ శ్రవణ్
      Advertisement
       