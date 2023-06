Instagram Down: మెటా యాజమాన్యంలో ఉన్న 'ఇన్‌స్టాగ్రామ్' (Instagram) మళ్లీ డౌన్ అయింది. ఈ కారణంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను యాక్సెస్ చేయడంలో వినియోగదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సుమారు 56 శాతం మంది వినియోగదారులు ఈ అంతరాయం వల్ల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ను యాక్సెస్ చేయలేకపోయారు.

డౌన్ డిటెక్టర్ నివేదికల ప్రకారం.. ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వినియోగదారులు లాగిన్ అవ్వడం, ఫోటో అండ్ వీడియో షేరింగ్, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో కంటెంట్ డౌన్‌లోడ్ చేయడం వంటి అనేక సమస్యలను ఎదుర్కొన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమస్యను ఎంత మంది ఎదుర్కొన్నారు అనేదాని మీద ఖచ్చితమైన వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. కానీ ఇది సుమారు 2 లక్షల కంటే ఎక్కువ మంది వినియోగదారులను ప్రభావితం చేసినట్లు తెలుస్తోంది. చాలా మంది యూజర్లు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ని యాక్సెస్ చేయడంలో ఇబ్బంది పడుతున్నామని ట్విట్టర్‌లో ట్వీట్ చేస్తూనే ఉన్నారు.

me thinking my account is hacked cause instagram down AGAIN 🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/GG0y0OYm3m

— Jay-Wuan© (@__jaywuan) June 9, 2023