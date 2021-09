Fact Check: సోషల్‌ మీడియాలో ఎప్పుడు యాక్టివ్‌గా ఉండే ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త హార్ష్‌ గోయేంకా తప్పులో కాలేశారు. సరైన సమచారం లేకుండా వెస్ట్‌ బెంగాల్‌కు చెందిన ఓ ఫోటోను షేర్‌ చేశారు. ఇంతలో ఆ ఫోటో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. దీంతో బెంగాల్‌ ప్రభుత్వం నిజాలు వెల్లడించింది.



షెర్లాక్‌ హోమ్స్‌

కూలి పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న ఓ పాడుబడ్డ భవనం. ఆ బిల్డింగ్‌ ద్వారాలకు డిటెక్టివ్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ , సీఐడీ వెస్ట్‌బెంగాల్‌ అన్న బోర్డు. దాని కింద నుంచి నడుముకు టవల్‌ చుట్టుకుని చేతిలో బకెట్‌తో నడుచుకుంటూ వస్తున్న వ్యక్తి. పైన బోర్డుకు కింద కనిపిస్తున్న మనిషికి మధ్య పొంతనే లేదు. ఈ ఫోటోను ఆర్‌పీజీ గ్రూప్‌ చైర్మన్‌ హార్ష్‌గోయెంక ట్వీట్‌ చేశారు. ‘షెర్లాక్‌హోమ్స్‌ స్టెపింగ్‌ అవుట్‌ ఆఫ్‌ హిజ్‌ బేకర్‌ స్ట్రీట్‌ ఆఫీస్‌ ఇన్‌ కోల్‌కతా’ అంటూ క్యాప్షన్‌ ఇచ్చారు.

Sherlock Holmes stepping out of his Baker Street office in Kolkata! 😀😀😀 pic.twitter.com/wVSNFYICYA

— Harsh Goenka (@hvgoenka) September 21, 2021