 ఎలక్ట్రిక్‌ 2వీలర్స్‌ స్పీడ్‌ | India electric two-wheeler market recorded a new high registrations | Sakshi
ఎలక్ట్రిక్‌ 2వీలర్స్‌ స్పీడ్‌

Apr 4 2026 4:16 AM | Updated on Apr 4 2026 7:57 AM

India electric two-wheeler market recorded a new high registrations

2025–26లో 17 శాతం అప్‌ 

అమ్మకాలు@ 13.5 లక్షలు 

టాప్‌ ర్యాంక్‌లో టీవీఎస్‌

బజాజ్‌ ఆటో, ఏథర్‌ సైతం

ద్విచక్ర ఎలక్ట్రిక్‌ వాహన(ఈవీ) అమ్మకాలు గత ఆర్థిక సంవత్సరంలో ఒక్కసారిగా స్పీడందుకున్నాయి. ఇందుకు ద్విచక్ర వాహన దిగ్గజాలకుతోడు ఏథర్‌ ఎనర్జీ తదితర కంపెనీలు ఈవీ 2వీలర్స్‌ ఉత్పత్తిలోకి ప్రవేశించడం దోహదపడుతోంది. వెరసి రెండు రోజులు తక్కువగా 2025–26లో ద్విచక్ర ఈవీ అమ్మకాలు 17 శాతంపైగా జంప్‌ చేశాయి. 13.5 లక్షల యూనిట్లను అధిగమించాయి. 

ఎలక్ట్రిక్‌ ద్విచక్ర వాహనాలకు కొద్ది రోజులుగా డిమాండ్‌ పెరుగుతోంది. ఇందుకు దేశీ ద్విచక్ర వాహన రంగ దిగ్గజాలు బజాజ్‌ ఆటో, టీవీఎస్, హీరో మోటోలకు తోడు ఏథర్‌ ఎనర్జీ, ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌ తదితర కంపెనీలు జత కలవడం పరిశ్రమకు జోష్‌ నిస్తున్నట్లు ఆటో రంగ నిపుణులు పేర్కొన్నారు. పెరుగుతున్న డిమాండుకుతోడు పోటీ తీవ్రత నేపథ్యంలో 2వీలర్‌ కంపెనీలు సైతం మరిన్ని సౌకర్యాలు, సాంకేతికతలతో విభిన్న మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా వినియోగదారులను ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

 వెరసి గతేడాది  (2025 ఏప్రిల్‌ 1–2026 మార్చి 29) ద్విచక్ర ఈవీ కంపెనీలు ఉమ్మడిగా 13.5 లక్షల యూనిట్లను విక్రయించాయి. ఇది అంతక్రితం ఏడాది (2024–25)తో పోలిస్తే 17.3% వృద్ధికాగా.. 15 లక్షల యూనిట్ల విక్రయ మైలురాయిని అందుకునే వీలున్నట్లు ఆటో రంగ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. గతేడాది 11 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాలు నమోదయ్యాయి. 

రేసుకు సై.. 
ద్విచక్ర ఈవీలలో టీవీఎస్‌ మోటార్‌  3.3 లక్షల వాహన అమ్మకాలతో టాప్‌ చెయిర్‌ను అందుకుంది. తద్వారా 3 లక్షల వాహన అమ్మకాలను అధిగమించిన రెండో దిగ్గజంగా నిల్చింది. ఇప్పటికే ఈ రికార్డును సాధించిన ఓలా ఎలక్ట్రిక్‌  రేసులో వెనుకబడటం గమనార్హం! 

స్కూటర్ల నుంచి మోటార్‌ సైకిళ్ల దిగ్గజంగా ఆవిర్భవించిన బజాజ్‌ ఆటో.. ‘చేతక్‌’ బ్రాండుతో ఈవీ ద్విచక్ర వాహనాలను విక్రయిస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తద్వారా రేసులో ముందుకొస్తోంది. ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకూ రిటైల్‌గా 2.76 లక్షల వాహనాలను విక్రయించి రెండో ర్యాంకును అందుకుంది. ఇక పూర్తి ఈవీ కంపెనీ ఏథర్‌ ఎనర్జీ సైతం పటిష్ట మోడళ్లతో పోటీ పడుతోంది.

ఫుల్‌ ఛార్జింగ్‌..
ఐక్యూబ్‌ మోడల్‌ ద్వారా ఎలక్ట్రిక్‌ 2వీలర్‌ అమ్మకాలలో టాప్‌లో నిలిచిన టీవీఎస్‌ మోటార్‌ వార్షికంగా 39 శాతం పురోగతిని సాధించింది. తద్వారా 3 లక్షల వాహన విక్రయాల మార్క్‌ను అందుకుంది. ఇక హీరో మోటో.. ‘విడా’ బ్రాండ్‌ అమ్మకాలు ఏకంగా 184 శాతం జంప్‌చేశాయి. రిట్జా బ్రాండ్‌తో ఏథర్‌ ఎనర్జీ సైతం 75 శాతం వృద్ధిని అందుకుంది. మొత్తం ఈవీ 2వీలర్‌ అమ్మకాలలో ఐక్యూబ్, చేతక్, రిట్జా ఉమ్మడిగా దాదాపు 70 శాతం వాటా ఆక్రమిస్తున్నాయి. 

వీటితో హీరో మోటోను సైతం కలుపుకుంటే వినియోగదారులు పంపిణీ, సరఫరా నెట్‌వర్క్, సరీ్వసింగ్‌ సౌకర్యాలు, బ్రాండ్‌ తదితరాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నట్లు పరిశ్రమ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. అయితే ప్రధాన కంపెనీలతో పోటీ, ఇతర సవాళ్ల కారణంగా మరోపక్క వోలా ఎలక్ట్రిక్‌ విక్రయాలు 53 శాతం పడిపోయాయి. గ్రీవ్స్‌ ఎలక్ట్రిక్‌ మొబిలిటీ(యాంపియర్‌), హోండా, రివర్‌ మొబిలిటీ, బిగౌస్‌ తదితర కంపెనీలు సైతం అమ్మకాలు వేగంగా పెంచుకుంటుండటం గమనార్హం. కాగా.. రేటింగ్స్‌ దిగ్గజం క్రిసిల్‌ అంచనాల ప్రకారం ఈవీ 2వీలర్‌ అమ్మకాల పరిమాణం కొత్త ఏడాది(2026–27)లోనూ 20 శాతంపైగా పుంజుకోనుంది. మొత్తం అమ్మకాలు 18 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకునే అవకాశంఉంది.

– సాక్షి, బిజినెస్‌ డెస్క్‌

 

Related News By Category

Related News By Tags

Photos

View all
photo 1

శేష్‌-మృణాల్‌ ‘డెకాయిట్‌’ ట్రైలర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

బర్త్‌డే స్పెషల్‌.. రష్మిక చిన్నప్పటి క్యూట్‌ ఫోటోలు
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఏప్రిల్ 05-12)
photo 4

ఉప్పల్‌లో క్రికెట్‌ ఉత్సాహం (ఫొటోలు)
photo 5

చిరు, దిల్‌రాజు భార్యలు అతిథులుగా కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Thief Chain Snatching From Woman 1
Video_icon

చిల్లర చేతిలో పెట్టి మెడలో చైన్ లాక్కెళ్లిన దొంగోడు
Lucknow Super Giants Defeat Sunrisers Hyderabad 2
Video_icon

5 వికెట్ల తేడాతో లక్నో ఘన విజయం
America Rescues Airman From Iran 3
Video_icon

ఇరాన్, అమెరికా బాంబుల వర్షం.. ఒక్కడి కోసం సమస్త సైన్యం
Kadapa MLA Madhavi Reddy School Inspection 4
Video_icon

లోకేష్ ను నమ్మి మోసపోయా
Parents Grand Welcome To Daughter After Getting Divorce 5
Video_icon

విడాకులు రాగానే సంబరాలు.. డప్పులతో బిడ్డకు స్వాగతం
