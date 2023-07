కేంద్రం సంచలన నిర్ణయం.. మనీలాండరింగ్‌ పరిధిలోకి జీఎస్టీ

కేంద్ర మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు జీఎస్టీ సంబంధిత విషయాల్లో జోక్యం చేసుకునేలా వీలు కల్పించింది. ప్రివెన్షన్‌ ఆఫ్‌ మనీ లాండరింగ్‌ యాక్ట్‌ పరిధిలోకి గూడ్స్‌ అండ్‌ సర్వీస్‌ నెట్‌వర్క్‌ (gstn)ను తెస్తున్నట్లు తెలిపింది. దానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్‌ సైతం విడుదల చేసింది.

తాజా నిర్ణయంతో జీఎస్టీ చెల్లింపుల్లోని అక్రమాలు, ఇతర అనుమానాస్పద ఆర్ధిక లావాదేవీల్ని అరికట్టవచ్చు. అండర్‌ సెక్షన్‌ 66 (pmla) కింద పన్ను చెల్లింపుదారుల వివరాలు ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్, ఫైనాన్షియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్‌తో తప్పని సరిగా షేర్‌ చేయాలనే నిబంధనలు ఉన్నాయి.

Government-issued a notification to bring the Goods & Services Tax Network (GSTN) under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Information stored on GSTN can be now shared under PMLA Act. pic.twitter.com/VrhUq3vuCY

