ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెట్టిన నిర్మలా సీతారామన్‌

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ గురువారం పార్లమెంట్లో పార్లమెంట్లో ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెట్టారు. 2026-27 ఆర్థిక సంవత్సరానికి జీడీపీ వృద్ధిరేటు 6.8-7.2గా అంచనా వేస్తూ.. గతేడాది కంటే ద్రవ్యోల్బణం పెరిగే అవకాశం ఉందని తెలిపారు.
జీడీపీ వృద్ధి అంచనా.. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ FY27లో సుమారు 6.8–7.2% వరకు పెరగనున్నట్లు అంచనా, దృఢమైన మాక్రో ఫండమెంటల్స్ మరియు సంస్కరణలు ఈ వృద్ధికి బలం ఇస్తున్నాయి.
ద్రవ్యోల్బణం (ఇన్ఫ్లేషన్) దృశ్యపటం.. ద్రవ్యోల్బణం మొత్తం మీద స్థిరంగా ఉండొచ్చని, ముఖ్యంగా ఆహారం, ఇంధన ధరలు కంట్రోల్లోనే ఉంటాయని అంచనా.
రాజకోశ లోటు (ఫిస్కల్ డెఫిసిట్).. రాజకోశ లోటు తగ్గే దిశగా ఉందని, ఆర్థిక పరిమితికి కట్టుబడి ఉందని ప్రభుత్వం మళ్లీ ధృవీకరించింది.
ఉద్యోగ ధోరణులు.. తయారీ, సేవల రంగం మరియు గిగ్ ఎకానమీ విభాగాల్లో ఉద్యోగ సృష్టి మెరుగుపడినట్లు సర్వే సూచిస్తోంది.
బాహ్య వాణిజ్యం & యూరోపియన్ యూనియన్ ఒప్పందం.. భారత్–యూరోపియన్ యూనియన్ మధ్య స్వేచ్ఛా వాణిజ్య ఒప్పందం (FTA) కుదిరింది. దీనివల్ల ఎగుమతులు, పోటీతత్వం పెరగనున్నాయి.
తయారీ రంగానికి బూస్ట్..
‘మేక్ ఇన్ ఇండియా 2.0’పై దృష్టి కేంద్రీకరించి, ఎలక్ట్రానిక్స్, సెమీకండక్టర్లు, పునరుత్పాదక శక్తి రంగాలకు ప్రత్యేక ప్రోత్సాహాలు అందిస్తున్నారు.
డిజిటల్ ఎకానమీ.. డిజిటల్ పేమెంట్లు, ఫిన్టెక్, AI వినియోగం వేగంగా పెరుగుతూ, భారత్ను ప్రపంచ స్థాయి టెక్ హబ్గా మలుస్తోంది.
హరిత శక్తి మార్పు..
సౌర, వాయు, హైడ్రజన్ వంటి గ్రీన్ ఎనర్జీపై దృష్టి సారించి, స్థిరమైన వృద్ధికి అనుకూలంగా పాలసీ మద్దతు కొనసాగుతోంది.
మానవ కేంద్రిత సంస్కరణలు.. సాంకేతిక వినియోగాన్ని విస్తరించడంలో కూడా, సంక్షేమాన్ని కాపాడే విధంగా సంస్కరణలు పూర్తిగా మానవ కేంద్రితంగానే ఉంటాయని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు.
ప్రపంచంలో భారత స్థానం.. భారతాన్ని ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థకు “ఆశాకిరణం”గా వర్ణిస్తూ, గ్లోబల్ పెట్టుబడులు, దృష్టి భారత్వైపు మళ్లుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.