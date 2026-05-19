 భారీగా పెరిగిన వెండి ఆభరణ ఎగుమతులు! | Diamond and Gold Jewellery Exports Decline Sharply in April
భారీగా పెరిగిన వెండి ఆభరణ ఎగుమతులు!

May 19 2026 3:23 PM | Updated on May 19 2026 3:32 PM

Diamond and Gold Jewellery Exports Decline Sharply in April

రత్నాభరణాల ఎగుమతుల రంగం ఏప్రిల్‌లో ప్రతికూలతలను చవిచూసింది. పశ్చిమాసియా ఘర్షణల నేపథ్యంలో అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న పరిస్థితులతో ఎగుమతులు ఢీలా పడ్డాయి. క్రితం ఏడాది ఏప్రిల్‌తో పోల్చి చూసినప్పుడు ఎగుమతులు 9 శాతం తగ్గి 2,226 మిలియన్‌ డాలర్లకు (రూ.20,825 కోట్లు సుమారు) పరిమితమయ్యాయి. ఈ వివరాలను రత్నాభరణాల ఎగుమతుల ప్రోత్సాహక మండలి (జీజేఈపీసీ) వెల్లడించింది. క్రితం ఏడాది ఏప్రిల్‌లో ఎగుమతులు 2,448 మిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉండడం గమనార్హం.  

  • ఏప్రిల్‌లో కట్, పాలిష్డ్ వజ్రాల ఎగుమతులు క్రితం ఏడాది ఇదే నెలతో పోల్చి చూస్తే 19.65 శాతం తగ్గి 890.91 మిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉన్నాయి.

  • ల్యాబ్‌లో తయారు చేసిన వజ్రాల ఎగుమతులు సైతం 15 శాతానికి పైనే క్షీణించి 93.28 మిలియన్‌ డాలర్లకు చేరాయి.

  • బంగారం ఆభరణాల ఎగుమతులు ఏకంగా 21.77 శాతం తగ్గి 841.54 మిలియన్‌ డాలర్లకు పరిమితమయ్యాయి.  

  • సాధారణ బంగారం ఆభరణాల ఎగుమతులు 342 మిలియన్‌ డాలర్లుగా ఉన్నాయి. క్రితం ఏడాది ఏప్రిల్‌తో పోల్చితే 47 శాతం తక్కువ.  

  • స్టడెడ్‌ (రాళ్లు పొదిగిన) బంగారం ఆభరణాల ఎగుమతులు మాత్రం 16 శాతం వృద్ధి చెంది 500 మిలియన్‌ డాలర్లకు చేరాయి.  

  • ఇక వెండి ఆభరణాల ఎగుమతులు ఏకంగా 444 శాతం ఎగసి 268 మిలియన్‌ డాలర్లకు చేరాయి. క్రితం ఏడాది ఇదే నెలలో వీటి ఎగుమతులు 49 మిలియన్‌ డాలర్లుగానే ఉండడం గమనార్హం.

