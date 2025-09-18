టాటా స్టోర్లలో ఐఫోన్‌ 17 ప్రత్యేక ఆఫర్లు

భారతదేశపు ప్రముఖ ఎలక్ట్రానిక్స్ రిటైలర్, టాటా గ్రూప్నకు చెందిన క్రోమా ఐఫోన్ 17 మోడళ్లపై ప్రత్యేక ఆఫర్లను ప్రకటించింది. క్రోమా స్టోర్స్, ట్రైబ్ అవుట్లెల్లు, క్రోమా.కామ్(ఆన్లైన్), టాటా న్యూ యాప్లలో ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. లాంచ్ క్యాంపెయిన్ సెప్టెంబర్ 19-27 వరకు సేల్ విండోతో ప్రారంభమవుతుంది. తరువాత అక్టోబర్ 26 వరకు కొన్ని ఎంపిక చేసిన ప్రయోజనాలతో ఆఫర్లు కొనసాగుతాయి.
క్రోమా, ట్రైబ్ స్టోర్లలో, అలాగే ఆన్లైన్లో(Croma.com)లో, టాటా న్యూ యాప్లో సెప్టెంబర్ 19-27 వరకు, కస్టమర్లు ఐఫోన్ 17 కొనుగోలుపై రూ.12,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ పొందవచ్చు. టాటా న్యూ హెచ్డీఎఫ్సీ కార్డుతో 10% న్యూకాయిన్లను సంపాదించవచ్చు. నో-కాస్ట్ ఈఎంఐ సౌకర్యం కూడా ఉంటుంది. ఐఫోన్ కేస్లు, చార్జర్లు, ఆడియో గేర్ వంటి యాపిల్ యాక్సెసరీలపై 20 శాతం డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. ఇది ప్రత్యేక ఆఫర్ గా, ఈ లాంచ్ సేల్ విండోలో మాత్రమే వర్తిస్తుంది.