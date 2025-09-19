 ట్యాక్స్ రీఫండ్ ఆలస్యమైతే.. కారణాలు ఇవే కావొచ్చు! | Reasons for Income Tax Refund Delay in India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ట్యాక్స్ రీఫండ్ ఆలస్యమైతే.. కారణాలు ఇవే కావొచ్చు!

Sep 19 2025 1:11 PM | Updated on Sep 19 2025 1:22 PM

Common Reasons Why Your Income Tax Refund Is Delayed

ఆదాయపు పన్ను రిఫండ్‌లు ఆలస్యం కావడంపై.. చాలా మంది పన్ను చెల్లింపుదారులు సోషల్ మీడియాలో తమ నిరాశను వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రతి సంవత్సరం లక్షలాది మంది ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్‌లు (ITR) సకాలంలో దాఖలు చేస్తున్నప్పటికీ, ఇప్పటికీ తమ రీఫండ్‌లను పొందడంలో జాప్యాన్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. అయితే ఈ ఆలస్యానికి కారణం ఏమిటో ఈ కథనంలో చూసేద్దాం..

డేటా సరిపోలేకపోవడం: మీ ఐటీఆర్, ఫారమ్ 26ఏఎస్ లేదా యాన్యువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టేట్మెంట్ (AIS)లోని వివరాలు మధ్య ఏదైనా తేడా ఉంటే.. రిటర్న్ నిలిచిపోతాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ తప్పు ఉండటం, ఐఎఫ్ఎస్సీ కోడ్‌లలో ఏదైనా తప్పు ఉంటే కూడా ఆలస్యం జరగవచ్చు.

ఈ-వెరిఫై చేయడంలో వైఫల్యం: ఐటీఆర్ దాఖలు చేసిన 30 రోజులలోపు ఈ-వెరిఫికేషన్ తప్పనిసరి. ఇది మిస్ అయితే ఐటీఆర్ అసంపూర్ణంగా పరిగణిస్తారు. రిటర్న్ ప్రాసెస్ జరగదు.

పెండింగ్ పన్ను బకాయిలు: గత సంవత్సరాల నుంచి చెల్లించాల్సిన పన్నులు ఉంటే, ఆ బకాయిలకు వ్యతిరేకంగా ప్రస్తుత వాపసు మొత్తాన్ని శాఖ సర్దుబాటు చేయవచ్చు, దీని ఫలితంగా రిటర్న్ తగ్గే అవకాశం ఉంది. కొన్నిసార్లు రాకుండా కూడా పోయింది.

రిటర్న్ అండర్ స్క్రూటినీ: కొన్ని ఐటీఆర్‌లు వివరణాత్మక పరిశీలన లేదా ధృవీకరణ కోసం ఎంపిక చేయడం జరుగుతుంది. అటువంటి సందర్భాల్లో కూడా రిటర్న్ ప్రక్రియ ఆలస్యమవుతుంది. ఈ ప్రక్రియ పూర్తయిన తరువాత రిటర్న్స్ పొందుతారు.

పాన్-ఆధార్ లింకింగ్ సమస్యలు: పాన్ ఆధార్‌తో లింక్ చేయకపోతే.. లేదా పేరు, ఇతర వ్యక్తిగత వివరాలు ఐటీఆర్, బ్యాంక్ అకౌంట్ - ఆధార్ మధ్య సరిపోలకపోతే, రీఫండ్ బ్లాక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. పాన్ నెంబర్ తప్పు అయితే.. రిటర్న్స్ ఆగిపోవచ్చు.

చివరి నిమిషంలో దాఖలు చేయడం: గడువుకు దగ్గరగా చాలా మంది వ్యక్తులు తమ రిటర్న్‌లను దాఖలు చేస్తారు. ఇది పోర్టల్‌పై లోడ్‌ను పెంచుతుంది. తద్వారా ప్రాసెసింగ్‌ నెమ్మదిస్తుంది.

ఆఫ్‌లైన్ రిటర్న్ ఫైలింగ్: ఆఫ్‌లైన్ రిటర్న్ ఫైలింగ్ చేసినప్పుడు.. రిటర్న్‌లను మాన్యువల్ వెరిఫికేషన్ కారణంగా ప్రాసెస్ చేయడానికి ఎక్కువ సమయం పడుతుంది. ఫలితంగా రిటర్న్ ఆలస్యం అవుతుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

విజయవాడ : కనులపండువగా దసరా సాంస్కృతిక ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ : ఉదయం ఉక్కపోత..సాయంత్రం కుండపోత వర్షం (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ రోడ్డుపై అడవి జంతువులు..అవునా.. నిజమా (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ట్రాఫిక్‌ సమ్మిట్‌–2025..ముఖ్య అతిథిగా సాయి ధరమ్ తేజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

కోర్ట్‌ జంట రిపీట్‌.. ఈసారి బావమరదళ్లుగా..(ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Fires On Chandrababu Over Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

రూ.6 వేల కోట్లు ఇవ్వడానికి చేతులు పడిపోయినాయా బాబూ..
Nagarjuna Big Sketch For His 100th Movie 2
Video_icon

నాగ్ 100 కోసం భారీ స్కెచ్.. కానీ
Jr Ntr Gym Workout For Prashanth Neel Movie Dragon 3
Video_icon

Jr Ntr: 7 వారాల్లో... 10 కిలోల బరువు తగ్గిన టైగర్
Ram Charan Movie Updates 4
Video_icon

కుమ్మేస్తున్న రామ్ చరణ్! మెగా ఫ్యాన్స్ కు పూనకాలే
Police Over Action At Machilipatnam YSRCP Chalo Medical College Protest 5
Video_icon

పోలీసుల ఓవరాక్షన్.. YSRCP నేతల ఉగ్రరూపం.. మచిలీపట్నంలో హైటెన్షన్!
Advertisement
 