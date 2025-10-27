 వచ్చే నెలలో వరుస సెలవులు?​ | Bank Holidays in November 2025: Check Full List of State-Wise Holidays | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Bank Holidays: వచ్చే నెలలో వరుస సెలవులు?​

Oct 27 2025 4:08 PM | Updated on Oct 29 2025 2:35 PM

Bank Holidays in November 2025 Full list of days banks will closed

బ్యాంకులు ప్రతిఒక్కరి దైనందిన జీవితంలో భాగమైపోయాయి. చాలా మంది నిత్యం ఏదో ఒక పనిమీద బ్యాంకు శాఖలను సందర్శిస్తూనే ఉంటారు. నేపథ్యంలో రోజుల్లో బ్యాంకులు పనిచేస్తాయి.. రోజుల్లో సెలవులు ఉంటాయన్నది తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. వీటిని ముందే తెలుసుకుంటే అందుకు అనుగుణంగా ప్రణాళికలు చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

అక్టోబర్నెల అప్పుడే ముగింపునకు వచ్చేసింది. నెలలో పండుగలు, సెలవులు ముగిశాయి. నవంబర్ ప్రారంభం కాబోతోంది. ఇక వచ్చే నెలలో బ్యాంకు సెలవులు (Bank Holidays in November 2025) ఎప్పుడు ఉంటాయన్నదానిపై వినియోగదారులు దృష్టి సారించారు. నవంబర్నెలలో దేశవ్యాప్తంగా బ్యాంకులు 9 నుండి 10 రోజుల పాటు మూసిఉండనున్నాయి. రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (ఆర్బీఐ) జారీ చేసిన బ్యాంక్ సెలవుల జాబితాను ఇక్కడ పరిశీలిద్దాం..

ఈరోజుల్లోనే బ్యాంకు సెలవులు

  • నవంబర్ 1 - కన్నడ రాజ్యోత్సవం సందర్భంగా కర్ణాటకలో, ఐగస్బఘ్వాల్సందర్భంగా డెహ్రాడూన్లో బ్యాంకులకు సెలవు.

  • నవంబర్ 2 - ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా సెలవు

  • నవంబర్ 5 - గురునానక్ జయంతి / కార్తీక పూర్ణిమ / రహస్ పూర్ణిమ సందర్భంగా ఐజ్వాల్, బేలాపూర్, భోపాల్, భువనేశ్వర్, చండీగఢ్, డెహ్రాడూన్, హైదరాబాద్, ఇటానగర్, జైపూర్, జమ్మూ, కాన్పూర్, కోహిమా, కోల్‌కతా, లక్నో, ముంబై, నాగ్‌పూర్, న్యూఢిల్లీ, రాయపూర్, రాంచీ, సిమ్లా, శ్రీనగర్ లలో బ్యాంకులు మూసిఉంటాయి.

  • నవంబర్ 7 - వంగాలా ఫెస్టివల్సందర్భంగా షిల్లాంగ్లో సెలవు

  • నవంబర్ 8 - రెండో శనివారం దేశవ్యాప్తంగా సెలవు

  • నవంబర్ 9 - ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా సెలవు

  • నవంబర్ 16 - ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా సెలవు

  • నవంబర్ 22 - నాలుగో శనివారం దేశవ్యాప్తంగా సెలవు

  • నవంబర్ 23 - ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా సెలవు

  • నవంబర్ 30 - ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా సెలవు

సెలవు రోజుల్లో భౌతికంగా బ్యాంకులు శాఖలు మూసిఉంచినప్పటికీ, వినియోగదారులు ఏటీఎంలు, ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్, మొబైల్ యాప్లు, యూపీఐ సేవలను అంతరాయం లేకుండా ఉపయోగించవచ్చు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 