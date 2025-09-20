700 కి పైగా ఉత్పత్తుల ధరలను తగ్గించిన అమూల్..!

నెయ్యి, జున్ను, వెన్న నుండి ఐస్ క్రీం వరకు..!!
1. దేశం లోనే అతి పెద్ద పాల సంస్థ అయిన అమూల్, దాని 700కి పైగా ఉత్పత్తుల రిటైల్ ధరలను తగ్గిస్తోంది..
2. ఇటీవల తగ్గించిన GST రేటు ప్రయోజనాలను నేరుగా వినియోగదారులకు అందించడానికి ఈ చర్య ఉద్దేశించ బడింది.
కొత్త ధరలు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి అమలు లోకి వస్తాయి.అమూల్ తన 700కి పైగా ఉత్పత్తులపై ధరల తగ్గింపును ప్రకటించింది.ఇందులో నెయ్యి, వెన్న, చీజ్, ఐస్ క్రీం మరియు ఇతర పాల ఉత్పత్తులు ఉన్నాయి. ఈ మార్పు సెప్టెంబర్ 22, 2025 నుండి అమలు లోకి వస్తుంది. కొత్త GST స్లాబ్లలో మార్పుల తర్వాత అమూల్ ఈ చర్య తీసుకుంది. ఒక లీటరు అమూల్ నెయ్యి 40 రూపాయలు చౌకగా ఉంటుంది.
నెయ్యి: ఒక లీటరు అమూల్ నెయ్యి ధర 40 రూపాయలు తగ్గి 610 రూపాయలకు చేరుకుంది.
వెన్న: 100 గ్రాముల వెన్న ప్యాక్ ఇప్పుడు 62 రూపాయలకు బదులుగా 58 రూపాయలకు లభిస్తుంది.
చీజ్: ఒక కిలోగ్రాము చీజ్ బ్లాక్ ధర 30 రూపాయలు తగ్గి 545 రూపాయలకు చేరుకుంది.
పనీర్: 200 గ్రాముల ఫ్రోజెన్ పనీర్ ప్యాక్ 99 రూపాయల నుండి 95 రూపాయలకు తగ్గనుంది.
ఇతర ఉత్పత్తులు: UHT పాలు, చాక్లెట్లు, బేకరీ ఉత్పత్తులు, ఫ్రోజెన్ స్నాక్స్, కండెన్స్డ్ మిల్క్, వేరుశెనగ స్ప్రెడ్ మరియు మాల్ట్ పానీయాల ధరలు కూడా తగ్గించబడ్డాయి..