భారత్‌ జీడీపీ వృద్ధి 6.6 శాతం

2025–26పై ఐఎంఎఫ్ అంచనా
2026–27లో 6.3 శాతం ఉండొచ్చు
న్యూయార్క్/వాషింగ్టన్: భారత్ జీడీపీ 2025–26లో 6.6 శాతం వృద్ధి సాధిస్తుందని అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ (ఐఎంఎఫ్) అంచనా వేసింది. జీఎస్టీ సంస్కరణలతో అమెరికా విధించిన 50 శాతం టారిఫ్ల ప్రభావాన్ని భారత్ అధిగమిస్తుందని తెలిపింది. ‘‘భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ మంచి పనితీరును కొనసాగిస్తోంది. 2024–25లో 6.5 శాతం వృద్ధి అనంతరం, 2025–26 క్యూ1లో వాస్తవ జీడీపీ 7.8 శాతానికి విస్తరించింది’’అని తాజాగా విడుదల చేసిన ప్రకటనలో పేర్కొంది.
అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థగా అవతరించాలన్న లక్ష్య సాధనకు వీలుగా నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలు అవసరమని సూచించింది. అంతర్జాతీయంగా సమస్యలు నెలకొన్నప్పటికీ దేశీయంగా సానుకూల పరిస్థితులతో వృద్ధి బలంగా ఉంటుందని అంచనా వేసింది. అమెరికా 50 శాతం టారిఫ్లు మరింత కాలం పాటు కొనసాగుతుతాయని అనుకుంటే అప్పుడు భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ 2025–26లో 6.6 శాతం, తర్వాతి ఆర్థిక సంవత్సరంలో (2026–27) 6.3 శాతానికి తగ్గుతుంది’’అని ఐఎంఎఫ్ పేర్కొంది.
సమీప కాలంలో రిస్క్ లు
ఆర్థిక వృద్ధికి సంబంధించి సమీప కాలంలో రిస్్కలు ఉన్నట్టు ఐఎంఎఫ్ తెలిపింది. కొత్త వాణిజ్య ఒప్పందాలను త్వరగా ముగించడం, దేశీయంగా నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలను వేగంగా అమలు చేయడం, ప్రైవేటు పెట్టబుడులు, ఉపాధి అవకాశాలపై వృద్ధి వేగం ఆధారపడి ఉంటుందని పేర్కొంది. భౌగోళికంగా సమస్యలు మరింత పెరిగితే కఠినతర ఆర్థిక పరిస్థితులకు దారితీయొచ్చని, అధిక ముడి సరుకుల ధరలు, విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు, ఎగుమతులు తగ్గడం వంటివి వృద్ధిని కిందకు తీసుకెళ్లే రిస్క్ లుగా ప్రస్తావించింది. ద్రవ్యోల్బణం చక్కని నియంత్రణలో ఉండడాన్ని గుర్తు చేసింది. ఆర్థిక, కార్పొరేట్ రంగాలు బలంగా ఉండడం, తగినంత నగదు నిల్వలు, వసూలు కాని మొండి రుణాలు కనిష్ట స్తాయికి చేరడాన్ని సానుకూలతలుగా పేర్కొంది.