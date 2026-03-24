Mar 24 2026 2:58 PM | Updated on Mar 24 2026 3:08 PM

After Zomato Swiggy Hikes Platform Fee

ప్రముఖ ఆన్‌లైన్ ఫుడ్ డెలివరీ కంపెనీలైన జొమాటో, స్విగ్గీ వినియోగదారులపై మరోసారి భారం మోపాయి. గత వారంలో జొమాటో తన ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజును రూ. 12.50 నుంచి రూ. 14.90కి పెంచినట్లు వెల్లడించింది. ఇప్పుడు స్విగ్గీ అదే బాటలో అడుగులు వేస్తూ.. ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజును ఒక్కో ఆర్డర్‌పై రూ. 14.99 నుంచి రూ.17.58కి (జీఎస్టీతో కలిపి) పెంచింది. అంటే సంస్థ తాజాగా రూ.2.59 పెంచిందన్నమాట.

కొత్తగా పెంచిన ప్లాట్‌ఫామ్ ఫీజు.. స్విగ్గీ ప్లాట్‌ఫామ్‌ను నిర్వహించడానికి మాత్రమే కాకుండా సంస్థ నిర్వహణకు సహాయపడుతుందని కంపెనీ వినియోగదారులకు తెలియజేసింది. ఈ సందేశం ఇప్పుడు చెక్అవుట్ సమయంలో యాప్‌లో కనిపిస్తుంది.

జొమాటో కంపెనీ కూడా గత వారంలో ఒక్కో ఆర్డర్‌పై ఛార్జీలను రూ. 2.40 పెంచింది. దీంతో ఫీజు రూ. 12.50 నుండి రూ. 14.90కి చేరింది. దీన్నిబట్టి చూస్తే.. పన్నులతో కలిపి, స్విగ్గీ, జొమాటో రెండూ ఇప్పుడు దాదాపు ఒకే రకమైన ధరలను వసూలు చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ రెండు ప్రత్యర్థులు ఒకరి ధరల వ్యూహాలను మరొకరు అనుకరించే దీర్ఘకాలంగా కొనసాగుతున్న ధోరణి ఇప్పుడు కొనసాగుతోంది.

ఫుడ్ డెలివరీ బిల్లులలో ప్లాట్‌ఫారమ్ ఫీజులు ఒక చిన్న భాగమే అయినా, అవి క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. అవి విడివిడిగా చూస్తే చిన్నవిగా అనిపించినప్పటికీ, తరచుగా వాడే వినియోగదారులు కాలక్రమేణా గణనీయంగా ఎక్కువ చెల్లించాల్సి వస్తుంది. సాంకేతిక ఖర్చులు, యాప్ నిర్వహణ మరియు మొత్తం కార్యకలాపాలను భరించడానికి ఈ ఛార్జీలు అవసరమని కంపెనీలు తరచుగా ధరలు పెంచినప్పుడల్లా సమర్ధించుకుంటూనే ఉన్నాయి.

