 ఇంకా వెనక్కి రాని రూ.2000 నోట్లు! | 98 42 Percent Of Rs 2000 Notes Returned to Banking System Says RBI | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఇంకా వెనక్కి రాని రూ.2000 నోట్లు!

Feb 3 2026 3:23 PM | Updated on Feb 3 2026 3:36 PM

98 42 Percent Of Rs 2000 Notes Returned to Banking System Says RBI

పెద్దనోట్ల రద్దు జరిగి చాన్నాళ్లవుతోంది. అయితే ఇప్పటికి 98.42 శాతం మేర రూ.2,000 నోట్లు వెనక్కి వచ్చినట్టు ఆర్‌బీఐ ప్రకటించింది. 2023 మే 19న రూ.2,000 నోట్లను ఉపసంహరించుకునే నాటికి.. రూ.3.56 లక్షల కోట్ల విలువ చేసే రూ.2,000 నోట్లు చలామణిలో ఉండగా, 2026 జనవరి 31 నాటికి రూ.5,609 కోట్లకు తగ్గిపోయినట్టు ఆర్‌బీఐ తాజాగా వెల్లడించింది. అంటే.. ఇంకా 1.58 శాతానికి సమానమైన పెద్ద నోట్లు వ్యవస్థలోనే ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది.

తొలుత 2023 అక్టోబర్‌ 7 వరకు అన్ని బ్యాంకుల్లో రూ.2,000 నోట్ల డిపాజిట్, మార్పిడికి ఆర్‌బీఐ అవకాశం కల్పించింది. ఆ తర్వాత నుంచి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న 19 ఆర్‌బీఐ ఇష్యూ ఆఫీసుల్లో రూ.2,000 నోట్లను మార్చుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. ఇప్పటికీ తమ వద్ద రూ.2,000 నోట్లు ఉంటే, ఆర్‌బీఐ ఇష్యూ ఆఫీసుల్లో దేనికి అయినా స్పీడ్‌పోస్ట్‌ ద్వారా పంపుకోవచ్చు. పంపించే వారు దరఖాస్తుతోపాటు కేవైసీ డాక్యుమెంట్లు, బ్యాంక్‌ ఖాతా వివరాలను కూడా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు అంత విలువ మేర బ్యాంక్‌ ఖాతాలో జమ అవుతుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హీరోయిన్ జెనీలియా పెళ్లి జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 3

'హనీ' ఈవెంట్‌లో అందంగా దివి (ఫొటోలు)
photo 4

'కపుల్ ఫ్రెండ్లీ' ట్రైలర్‌ ఈవెంట్‌ లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ మానస వారణాసి (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మల్‌ : ఘనంగా ముజ్గి మల్లన్న జాతర (ఫొటోలు)

Video

View all
SV Satish Reddy Open Challenge To Chandrababu Over Tirupati laddu Ghee Issue 1
Video_icon

తప్పించుకోలేరు.. సతీష్ రెడ్డి ఓపెన్ ఛాలెంజ్
Vijayashanti Reddy Husband Surender Reddy Face To Face 2
Video_icon

నా భార్య మా అత్తతో చెప్పిన చివరి మాట ఇదే..
Anil Kumar Yadav Warning to TDP Leaders 3
Video_icon

పోలీసులు లేకుండా రండి ఎవడి బలం ఏంటో తెలుస్తుంది
Mudragada Padmanabha Reddy Meet Ambati Rambabu in Rajahmundry Central Jail 4
Video_icon

జైల్లో అంబటిని కలిసిన ముద్రగడ
Anil Kumar Yadav And YSRCP Leaders Visited the Ambati Rambabu Family 5
Video_icon

అంబటి అల్లుడు,కూతురుని పరామర్శించిన అనిల్ కుమార్ యాదవ్
Advertisement
 