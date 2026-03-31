 ఈ రాశి వారికి పలుకుబడి పెరుగుతుంది.. ధనలాభం | Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 31-03-2026 In Telugu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Horoscope In Telugu: ఈ రాశి వారికి పలుకుబడి పెరుగుతుంది.. ధనలాభం

Mar 31 2026 3:31 AM | Updated on Mar 31 2026 3:30 AM

Rasi Phalalu: Daily Horoscope On 31-03-2026 In Telugu

గ్రహం అనుగ్రహం: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం, ఉత్తరాయణం, వసంత ఋతువు, చైత్ర మాసం, తిథి: శు.త్రయోదశి ఉ.6.51 వరకు, తదుపరి చతుర్దశి, నక్షత్రం: పుబ్బ ప.3.20 వరకు, తదుపరి ఉత్తర, వర్జ్యం: రా.10.35 నుండి 12.16 వరకు, దుర్ముహూర్తం: ఉ.8.24 నుండి 9.15 వరకు తదుపరి రా.10.54 నుండి 11.41 వరకు, అమృత ఘడియలు: ఉ.8.55 నుండి 10.31 వరకు.

సూర్యోదయం : 6.00
సూర్యాస్తమయం : 6.09
రాహుకాలం : ప.3.00 నుండి 4.30 వరకు
యమగండం : ఉ.9.00 నుండి 10.30 వరకు 

మేషం.... చేపట్టిన కార్యక్రమాలలో అవాంతరాలు. రుణయత్నాలు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. శ్రమ తప్పదు. వ్యాపారాలలో స్వల్పలాభాలు. ఉద్యోగులకు మార్పులు.

వృషభం... కుటుంబ, ఆరోగ్య సమస్యలు. ధనవ్యయం. ఇంటాబయటా ఒత్తిడులు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. అనారోగ్యం. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నిరాశాజనకంగా ఉంటుంది.

మిథునం.. శుభకార్యాలకు డబ్బు వెచ్చిస్తారు. సంఘంలో విశేష గౌరవం. భూలాభాలు. పాతమిత్రుల కలయిక. వృత్తి, వ్యాపారాలలో నూతనోత్సాహం.

కర్కాటకం... మిత్రులతో విభేదాలు. ఆర్థిక లావాదేవీలు నిరుత్సాహపరుస్తాయి. పనులు వాయిదా. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో గందరగోళం.

సింహం.... కుటుంబసభ్యులతో వివాదాలు సర్దుబాటు చేసుకుంటారు. యత్నకార్యసిద్ధి. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ధనలాభం. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహ్నానిస్తాయి.

కన్య.... బంధుమిత్రులతో విభేదాలు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు. ఆకస్మిక ప్రయాణాలు. అనారోగ్యం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో ఒడిదుడుకులు.

తుల... ఇంటిలో శుభకార్యాలు. ఆర్థికాభివృద్ధి. యత్నకార్యసిద్ధి. పుణ్యక్షేత్రాలు సందర్శిస్తారు. దూరపు బంధువుల కలయిక. వృత్తి, వ్యాపారాలలో ప్రోత్సాహం.

వృశ్చికం... ముఖ్య కార్యక్రమాలు సాఫీగా సాగుతాయి. ధన, వస్తులాభాలు. పోటీపరీక్షల్లో విజయం. శుభవార్తలు. ఆలయాలు సందర్శిస్తారు. వృత్తి, వ్యాపారాలు ఉత్సాహంగా సాగుతాయి.

ధనుస్సు.... పనులు మధ్యలో వాయిదా. శ్రమాధిక్యం. మిత్రులతో మాటపట్టింపులు. దైవదర్శనాలు. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో చికాకులు.

మకరం....రాబడికి మించి ఖర్చులు. వ్యయప్రయాసలు. ఆరోగ్యభంగం. పనులు ముందుకు సాగవు. ఆలోచనలు స్థిరంగా ఉండవు. వృత్తి, వ్యాపారాలు మందగిస్తాయి.

కుంభం... పరిచయాలు పెరుగుతాయి. సంఘంలో గౌరవం. ఆస్తి విషయంలో అగ్రిమెంట్లు. వ్యాపారాలు విస్తరిస్తారు. ఉద్యోగులకు హోదాలు.

మీనం.... శుభవార్తలు వింటారు. భూవివాదాలు తీరతాయి. సంఘంలో గౌరవం పెరుగుతుంది. వ్యవహారాలలో విజయం. వ్యాపారాలు, ఉద్యోగాలలో  అనుకూలత.

Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

photo 2

photo 3

photo 4

photo 5

Video

View all
Video_icon

Video_icon

Video_icon

Video_icon

Video_icon

Advertisement
 