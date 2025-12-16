 భవానీపురం జోజీనగర్‌ బాధితుల వద్దకు వైఎస్‌ జగన్‌ | YS Jagan Visit Vijayawada Bhavanipuram Jojinagar | Sakshi
భవానీపురం జోజీనగర్‌ బాధితుల వద్దకు వైఎస్‌ జగన్‌

Dec 16 2025 8:23 AM | Updated on Dec 16 2025 8:23 AM

YS Jagan Visit Vijayawada Bhavanipuram Jojinagar

సాక్షి, తాడేపల్లి/విజయవాడ: వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌ మోహన్‌రెడ్డి నేడు విజయవాడలో పర్యటించనున్నారు. భవానీపురం జోజీ నగర్‌లోని 42 ఫ్లాట్ల బాధితులను స్వయంగా కలిసి ఆయన పరామర్శించనున్నారు. 

తమ ఇళ్లను కోల్పోయి రోడ్డునపడ్డ బాధితులు ప్రభుత్వ పెద్దలకు కలిసే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం దక్కలేదు. దీంతో వైఎస్‌ జగన్‌ను కలిసి తమకు జరిగిన అన్యాయాన్ని దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. బాధితులు కంటతడి పెట్టగా.. అధైర్యపడొద్దని, అండగా ఉంటానని, అవసరమైన న్యాయ సహయం అందిస్తానని ఆయన వాళ్లకు మాటిచ్చారు.  ఈ క్రమంలో.. ఇవాళ స్వయంగా ఆయన జోజినగర్‌ వెళ్లి బాధితులతో కలిసి కూల్చివేత ప్రాంతాలను పరిశీలించనున్నారు. 

ఈ నెల 3వ తేదీన విజయవాడ భవానీపురం జోజినగర్‌లో 42 ఇళ్లను కూల్చేశారు అధికారులు. ఆ సమయంలో కూల్చివేతలను స్థానికులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేయగా.. కోర్టు ఆదేశాలున్నాయని చెబుతూ బలవంతంగా వాళ్లను పక్కకు లాగిపడేసి కూల్చివేతలు జరిపారు. పక్కా రిజిస్ట్రేషన్‌ డాక్యుమెంట్లతో కొనుగోలు చేసి బ్యాంకుల ద్వారా రుణం తీసుకుని ఇల్లు కట్టుకున్నామని.. పాతికేళ్లుగా ఏళ్లుగా నివాసముంటున్నామని.. ఇప్పుడు నిర్ధాక్షణ్యంగా పడగొట్టి రోడ్డుపాలు చేశారని పలువురు ఆ సమయంలో కంటతడి పెట్టారు. 

