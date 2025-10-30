 అమీన్‌ పీర్ దర్గా ఉత్సవాలు.. వైఎస్‌ జగన్‌కు ఆహ్వానం | YS Jagan Invited to Ameen Peer Dargah Urusu Festival | Sakshi
అమీన్‌ పీర్ దర్గా ఉత్సవాలు.. వైఎస్‌ జగన్‌కు ఆహ్వానం

Oct 30 2025 3:54 PM | Updated on Oct 30 2025 4:01 PM

YS Jagan Invited to Ameen Peer Dargah Urusu Festival

సాక్షి, తాడేపల్లి: అమీన్‌ పీర్‌ దర్గా ఉర్సు మహోత్సవాలకు హాజరు కావాలని మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత జగన్‌కు అహ్వానం అందింది. ఈ మేరకు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో కడప అమీన్ పీర్ దర్గా పీఠాధిపతి హజ్రత్ కేఎస్ఎస్ అరిఫుల్లా హుస్సేనీ కలిసి ఆహ్వానం అందజేశారు.

నవంబర్‌ 5వ తేదీ నుంచి 10వ తేదీ వరకూ ఈ ఉర్సు మహోత్సవాలు జరుగుతున్నాయని.. ఈ ఉత్సవాలకు హజరుకావాలని వైఎస్‌ జగన్‌ను కోరారు. వైఎస్‌ జగన్‌ను కలిసిన కడప మాజీ మేయర్‌ సురేష్‌ బాబు, అమీన్ పీర్ దర్గా చీఫ్‌ ముజావర్‌ అమీరుద్దిన్‌,  మేనేజర్ మొహమ్మద్ అలీ ఖాన్, బాఖీ ఉల్లాఖాన్ తదితరులు.

