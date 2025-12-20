 ప్రజలకు మేలు చేసేది జగన్‌ ఒక్కడే: సజ్జల | YS Jagan Birthday Celebrations In AP | Sakshi
ప్రజలకు మేలు చేసేది జగన్‌ ఒక్కడే: సజ్జల

Dec 20 2025 12:24 PM | Updated on Dec 20 2025 1:28 PM

YS Jagan Birthday Celebrations In AP

సాక్షి, తాడేపల్లి : రేపు వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి పుట్టినరోజు. ఈ సందర్బంగా పార్టీ నేతలు, కార్యకర్తలు, అభిమానులు.. వైఎస్‌ జగన్‌ జన్మదిన వేడుకలను జరుపుకుంటున్నారు. తాజాగా కుంచనపల్లిలో పార్టీ స్టేట్ కో-ఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి భారీ కేక​్‌ కట్‌ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ లేళ్ల అప్పిరెడ్డి, మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు, దొంతిరెడ్డి వేమారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్‌ జగన్‌ హయాంలో అమలైన అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాలతో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు.

అనంతరం సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి మాట్లాడుతూ..‘అధికారంలో ఉన్నా లేకపోయినా జనం జగన్ వెంటే ఉన్నారు. ప్రజలకు మేలు చేసేది జగన్ ఒక్కడే. కోట్లాది మంది జగన్‌పై ఆ నమ్మకం పెట్టుకున్నారు. తన ఐదేళ్ల పాలనలో అందరికీ మేలు చేశారు. ఎంతవరకు మేలు చేయాలో అంతవరకు చేశారు. రాజకీయాల్లో ఐదేళ్లు అనేది ఎక్కువేం కాదు. ఏదో ఆశించి జగన్ సహాయం చేయరు. తన వలన ఎంత మేరకు మేలు చేయాలా అనే నిత్యం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. ఓదార్పు యాత్ర సమయంలో కూడా ఆయన ఎంతో సహాయం చేశారు. తన తండ్రి కోసం ప్రాణాలు కోల్పోయిన కుటుంబాలకు సహాయం చేయాలనే లక్ష్యంతో ఆయన యాత్ర చేశారు. చాలా గొప్పగా సహాయం చేసినా ఆ విషయం బయటకు చెప్పుకోలేదు. అలాంటి మంచి వ్యక్తిత్వం ఉన్న వ్యక్తి వైఎస్‌ జగన్‌.

కరోనా‌ సమయంలో కూడా క్వారంటైన్ సెంటర్‌లో మంచి భోజనం పెట్టాలని, మంచి వైద్యం చేయించాలని తపన పడ్డారు. ప్రతి ఒక్కరినీ జగన్ తన కుటుంబ సభ్యులుగానే భావిస్తారు. పేదలకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇచ్చి కాలనీలే సృష్టించారు. 17 మెడికల్ కాలేజీలు, సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రులు, పోర్టులు, హార్బర్లు ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టినా పబ్లిసిటీ చేసుకోలేదు. చంద్రబాబు 18 నెలల్లోనే రూ.2.70 లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు.  కానీ ప్రజలకు చేసిన మేలు ఏదీ లేదు. జగన్ తన ఐదేళ్లలోనే ఆర్ధిక వేత్తలు ఆశ్చర్య పోయేలా పాలన చేశారు. మళ్ళీ అధికారంలోకి రాగానే చేయాల్సిన కార్యక్రమాలకు ప్లానింగ్ చేసుకున్నారు’ అని చెప్పుకొచ్చారు. 

మాజీ మంత్రి అంబటి రాంబాబు మాట్లాడుతూ..‘ప్రజల్లో రియలైజేషన్ మొదలైంది. చంద్రబాబు మాయ మాటలు నమ్మినందుకు ప్రజలే బాధ‌పడుతున్నారు. వైఎస్‌ జగన్ ప్రభుత్వాన్ని పోగొట్టుకున్నందుకు జనం ఆవేదన పడుతున్నారు. మళ్ళీ వచ్చేది జగన్ ప్రభుత్వమే. మంచి రోజులు త్వరలోనే వస్తాయి’ అని అన్నారు. 

శ్రీకాళహస్తి..

  • శ్రీకాళహస్తి లో వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు వేడుకలు

  • మాజీ ఎమ్మెల్యే బియ్యపు మధుసూదన్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో పుట్టినరోజు వేడుకలు

  • కేక్ కట్ చేసిన మధుసూదన్ రెడ్డి

  • వైఎస్సార్‌సీపీ ఆఫీసు నుంచి రామసేతు బ్రిడ్జ్‌ మీదుగా నెహ్రు వీధిలో ఉన్న వైఎస్సార్‌ విగ్రహం వరకు ర్యాలీ.

  • వైఎస్‌ జగన్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా హెల్మెట్లు పంపిణి, కళాకారులకు డప్పులు వాయిద్యాలు పంపిణీ చేసిన మధుసూదన్ రెడ్డి.

Psycho Attacks On Children In Thyagarajanagar 1
Video_icon

వీడో కొత్త రకం సైకో.. పిల్లలు కనిపిస్తే చాలు!
TTD Negligence Exposed Eggs Found In Tirumala Stay Room 2
Video_icon

మొన్న ఎగ్ బిర్యాని.. నిన్న ఎగ్స్.. తిరుమలలో వరుస అపచారాలు
Seediri Appalaraju Counter To Pawan Kalyan Comments 3
Video_icon

జగన్ పై పవన్ వ్యాఖ్యలు.. సీదిరి అప్పలరాజు దిమ్మతిరిగే కౌంటర్
Shocking Facts In Meerpet Madhavi Case 4
Video_icon

మరదలితో ఎఫైర్..! మీర్‌పేట మాధవి కేసులో షాకింగ్ నిజాలు

KSR Live Show On Speaker Gaddam Prasad Verdict On BRS MLAs Defection 5
Video_icon

ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యేలపై స్పీకర్ తీర్పు రాజ్యాంగబద్దమేనా?
