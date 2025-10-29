 సచివాలయాలు బేస్‌ క్యాంప్‌లుగా పని చేయాలి | Secretariats should act as base camps says cm | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సచివాలయాలు బేస్‌ క్యాంప్‌లుగా పని చేయాలి

Oct 29 2025 5:17 AM | Updated on Oct 29 2025 5:40 AM

Secretariats should act as base camps says cm

పంట నష్టంపై వెంటనే అంచనాలు రూపొందించాలి 

సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు

సాక్షి, అమరావతి: మోంథా ప్రభా­విత ప్రాంతాల్లో సహాయక చ­ర్యల విషయంలో క్షేత్ర స్థాయి సిబ్బంది గ్రామ, వా­ర్డు సచివాలయాలు బేస్‌ క్యాంప్‌గా పని చేయాలని సీఎం చంద్ర­బాబు ఆదేశించారు. తుపాను ప్రభావంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్ర­బాబు ఆర్టీజీఎస్‌ కేంద్రంగా మంగళవారం ఉదయం, సాయంత్రం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల వద్ద 3 వేల జనరేటర్లు ఏ­ర్పాటు చేయా­లని ఆదేశించారు.   

శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో అత్యధిక వర్షపాతం 
మంగళవారం సాయంత్రం వరకు శ్రీ పొట్టి శ్రీ­రా­ములు నెల్లూరు జి­ల్లాలో అత్యధికంగా వర్షపాతం నమోదైందని అధికారులు తెలిపా­రు. వర్షం వల్ల ఇప్పటి వరకు అంబేడ్కర్‌ కోన­సీమ, తూర్పు గోదావరి, ప్రకాశం, నంద్యాల, వైఎస్సార్‌ కడప జిల్లాల్లో 43వేల హెక్టార్లలో పంటలు నీట మునిగాయని అధికారులు తెలి­పారు. పంట నష్టం వివరాలను రైతులు కూడా పంపేలా వ్యవసాయ శాఖ రూపొందించిన యాప్‌­లో మార్పు, చేర్పులు చేయాలని సీఎం సూ­చించారు. వెంటనే పంటనష్టం అంచనా­లు రూపొందించి కేంద్రానికి పంపాలని చెప్పారు. 

తుపాను ప్ర­భావిత ప్రాంతాలకు బృందాన్ని పంపాలని ఆదేశించారు. కాగా, తుఫాను ప్రభావం ఉన్న గ్రామ,వార్డు సచివాలయాల సిబ్బందితో ఆర్టీజీఎస్‌ నుంచి సీఎం చంద్రబాబు మంగళవారం టెలీకాన్ఫరెన్స్‌లో మాట్లాడా­రు. తుపాను ప్రభావంపై ఆరా తీసి పలు సూచనలు, ఆదేశాలు జారీ చేశారు. జీఎస్‌ కేంద్రంగా మంగళవారం ఉదయం, సాయంత్రం అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల వద్ద 3 వేల జనరేటర్లు ఏ­ర్పాటు చేయా­లని ఆదేశించారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

లేటు వయసు పెళ్లి.. ముచ్చటగా 365 రోజులు (ఫొటోలు)
photo 2

పుట్టినరోజు వేడుకలో స్టార్‌ డైరెక్టర్‌ కూతురు (ఫోటోలు)
photo 3

విహారయాత్రలో 'ఓజీ' బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫోటోలు)
photo 4

ఏపీపై మోంథా పంజా.. అన్నదాత ఆశలను చిదిమేసిన భారీ తుపాను (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneMontha : వరంగల్ ఉమ్మడి జిల్లాలో వర్షబీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
KSR Live Show On Azharuddin Into Telangana Cabinet And Montha Cyclone 1
Video_icon

కేబినెట్ లోకి కొత్త మంత్రి.. అన్నదాతపై తుఫాను పంజా
Super Star Rajinikanth Goodbye To Movies 2
Video_icon

సినిమాలకు గుడ్ బై చెప్పిన రజనీకాంత్..!
Lovers Washed Away In Floods At Jangaon 3
Video_icon

వరదల్లో కొట్టుకుపోయిన ప్రేమ జంట..
Cyclone Montha Effect Heavy Rain Alert In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన.. అధికారుల కీలక హెచ్చరిక
Munneru River Flowing In Danger Zone 5
Video_icon

ముంచుకొస్తున్న మున్నేరు
Advertisement
 