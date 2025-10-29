 కురుమూర్తి జాతర : అంగరంగ వైభవంగా ఉద్దాల ఉత్సవం (ఫొటోలు) | Kurumurthy Swamy Jatara Uddala Utsavam Begins Grandly In Mahabubnagar, Photos Gallery Inside | Sakshi
Kurumurthy Jatara 2025: అంగరంగ వైభవంగా ఉద్దాల ఉత్సవం (ఫొటోలు)

Oct 29 2025 9:48 AM | Updated on Oct 29 2025 5:34 PM

Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar1
పాలమూరు మట్టిబిడ్డల ఇంటి ఇలవేల్పుగా వెలుగొందుతున్న అమ్మాపురం శ్రీకురుమూర్తిస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధాన ఘట్టమైన ఉద్దాల ఉత్సవం మంగళవారం భక్తిశ్రద్ధలతో అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు.

Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar2
ముత్యాల పల్లకీలో దళిత పూజారులు ఉద్దాలను తీసుకురాగా వేలాది మంది భక్తులు వాటిని తాకి పునీతులయ్యారు.

Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar3
చిన్నచింతకుంట మండలం చిన్నవడ్డెమాన్‌లోని ఉద్దాల మండపం నుంచి కురుమూర్తిస్వామి ఆలయం వరకు దారి పొడవునా ఆయా గ్రామాల ప్రజలు ఉద్దాలకు మంగళహారతులతో స్వాగతం పలికారు.

Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar4
కురుమూర్తిస్వామి బ్రహ్మోత్సవాల్లో ప్రధానమైన ఘట్టమైన ఉద్దాల ఉత్సవానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో హాజరై స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు.

Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar5
వడ్డెమాన్‌లోని ఉద్దాల మండపంతోపాటు జాతర మైదానం జనం హోరెత్తింది. భక్తులు స్వామివారి పాదుకలను దర్శించుకునేందుకు పోటీ పడ్డారు. దీంతో కురుమూర్తి సప్తగిరులు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండనాయకుడి నామస్మరణతో మార్మోగాయి.

Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar6
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar7
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar8
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar9
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar10
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar11
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar12
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar13
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar14
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar15
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar16
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar17
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar18
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar19
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar20
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar21
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar22
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar23
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar24
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar25
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar26
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar27
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar28
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar29
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar30
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar31
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar32
Kurumurthy Jatara : Uddala Utsavam Begins Grandly Mahabubnagar33
