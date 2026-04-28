 అడవే ఆసుపత్రి అయింది.. రోడ్డు లేక గర్భిణి ప్రసవం | pregnant woman delivers baby in forest due to no road access
Sakshi News home page

Trending News:

Apr 28 2026 12:41 PM | Updated on Apr 28 2026 1:01 PM

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా :  సరైన రహదారి సౌకర్యం లేకపోవడంతో పురిటి నొప్పులు వచ్చిన ఓ గర్భిణిని డోలీలో ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా అడవిలోనే ప్రసవించింది. మండలంలో పెదలోచలి పంచాయతీ మారుమూల ఇందుగుల గ్రామానికి రోడ్డు సదుపాయం లేదు. గ్రామానికి చెందిన  సీదరి దేవికి  సోమవారం సాయంత్రం పురిటి నొప్పులు వచ్చాయి. గ్రామానికి అంబులెన్స్‌ వచ్చే అవకాశం లేదు. గ్రామం నుంచి తారు రోడ్డు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. 

పురిటి నొప్పులతో బాధపడుతున్న ఆమెను  కొంత దూరం మండుటెండలో గొడుగు నీడలో నడిపించి,  మరికొంత దూరం డోలీలో మోస్తూ కొండలు, గుట్టలు, గెడ్డలను అష్టకష్టాలు పడి దాటిస్తూ రోడ్డుకు తీసుకెళుతుండగా  మార్గమధ్యలో అడవిలో నొప్పులు ఎక్కువై మగశిశువుకు జన్మనిచ్చింది.  అక్కడి  నుంచి 108 వాహనానికి  దేవి భర్త రంగారావు సమాచారం అందించారు. దీంతో ఈదులగరువు గ్రామం వద్ద  ఉన్న రోడ్డు వరకూ బాలింతను, శిశువును తీసుకొచ్చి అంబులెన్స్‌లో  జి.మాడుగుల పీహెచ్‌సీకి తరలించారు. బాలింతకు, శిశువుకు వైద్యసేవలందించినట్టు కుటుంబ సభ్యులు తెలిపారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

స‌మంత బ‌ర్త్ డే .. స్పెషల్‌ ఫోటోలు వైరల్‌
photo 2

పెట్రోల్ బంకుల్లో నోస్టాక్ బోర్డులు.. బారులు తీరిన వాహనాలు (ఫొటోలు)
photo 3

‘వదలా’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

రెడ్‌ శారీలో ఫరియా అబ్దుల్లా క్యూట్ లుక్స్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

మెరిసిపోతున్న మానస చౌదరి (ఫొటోలు)

Video

View all
Actor Sriram About Kannada People Casting In Serials 1
Video_icon

సీరియల్స్ లో కన్నడ వాళ్లకే ఎక్కువ ఛాన్సులు అసలు కారణం ఏంటంటే..
US And Iran Tensions Escalate as Trump Criticizes Iran Nuclear Stance 2
Video_icon

ఇరాన్‌పై ట్రంప్ ఆగ్రహం...
Rajeev Kanakala Leaked NTR Dragon Update 3
Video_icon

నోరు జారి.. డ్రాగన్ అప్డేట్ లీక్ చేసిన రాజీవ్ కనకాల
Scary Dreams Before Death This Is what Happens Before Your Death 4
Video_icon

మరణానికి ముందు కనిపించే కలలు వాటి సీక్రెట్స్
Serial Actor Sri Ram Shares The Insult He Faced During Audition 5
Video_icon

సీరియల్ ఆడిషన్ కు పిలిచి ఎలా అవమానించారంటే..
Advertisement
 