 మంత్రిగారి ‘డాడీ’ సేవలో.. | Police Officials Attend Minister's father Birthday Party | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మంత్రిగారి ‘డాడీ’ సేవలో..

Oct 23 2025 7:03 AM | Updated on Oct 23 2025 7:03 AM

Police Officials Attend Minister's father Birthday Party

రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో పోలీసులు, అధికారుల నిర్వాకం

మంత్రి తండ్రి పుట్టినరోజు వేడుకలకు యూనిఫాంతో  హాజరైన పోలీసులు

 

 

సాక్షి టాస్క్‌ఫోర్స్‌ : డాక్టర్‌ బీఆర్‌ అంబేడ్కర్‌ కోనసీమ జిల్లా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలోని అధికారులు మంత్రిగారి ‘డాడీ’ సేవలో తరిస్తున్నారు. రాష్ట్ర కార్మిక శాఖా మంత్రి వాసంశెట్టి సుభాష్‌ తండ్రి సత్యం నియోజకవర్గంలో అనధికారిక ఎమ్మెల్యేగా చలామణీ అవుతున్నారు. అధికారులతో సమీక్షలు మొదలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాల వరకూ చాలావరకూ ఆయన చేతుల మీదుగానే నడుస్తున్నాయి. దీనికి పరాకాష్టగా బుధవారం జరిగిన ఆయన జన్మదిన వేడుకలు నిలుస్తున్నాయని నియోజకవర్గ ప్రజలు విమర్శిస్తున్నారు. 

యూనిఫాంతో పుట్టినరోజు వేడుకల్లో పోలీసులు..
సరిగ్గా ఏడాది క్రితం ఇదే కార్తీక మాసంలో మంత్రి తండ్రి సత్యం ఆధ్వర్యాన జరిగిన వనభోజనాల్లో అప్పటి రామచంద్రపురం సీఐ యూ­నిఫాంతో పాల్గొని కులం గురించి స్పీచ్‌ ఇవ్వడంతో సస్పెన్షన్‌కు గురయ్యారు. మళ్లీ ఇప్పుడు కార్తీక మాసం ప్రారంభమవుతోందనగా జరిగిన సత్యం పుట్టిన రోజు వేడుకల్లో పోలీసు అధి­కారులందరూ యూనిఫాంలో పాల్గొని ప్రభుభక్తి చాటుకోవడం చర్చనీయాంశమైంది. పోలీసు శాఖ­తో పాటు పలు శాఖల అధికా­రులు కూడా ఈ వేడుకల్లో పాల్గొనడాన్ని చూసి అందరూ విస్మయం వ్యక్తంచేస్తున్నారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

పిల్లలతో తారకరత్న సతీమణి అలేఖ్య దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

photo 2

భర్తతో మొదటిసారి నటి అభినయ దీపావళి సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)

photo 3

దీపావళి వేడుకల్లో బేబీ హీరోయిన్ వైష్ణవి చైతన్య, దీపికా పిల్లి.. ఫోటోలు
photo 4

రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ బర్త్‌డే.. ఎవర్ గ్రీన్ ఫోటోలు

photo 5

ఫ్యామిలీతో యాంకర్ రష్మీ గౌతమ్ దీపావళి వేడుకలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Analyst Pasha Aggressive On Tuni Girl Incident 1
Video_icon

చంద్రబాబు, పవన్ కు సిగ్గుందా? తుని చిన్నారి సంఘటనపై అనలిస్ట్ పాషా ఉగ్రరూపం
Pawan Kalyan Reactions On Lulu And DSP Jayasurya Controversy 2
Video_icon

Big Question: మొన్న లులు.. నేడు పేకాట.. వాటాల కోసం పవన్ తాపత్రయం!
Renu Desai Shocking Comments 3
Video_icon

సన్యాసం తీసుకుంటా..? రేణు దేశాయ్ షాకింగ్ కామెంట్స్ !
YS Jagan Sensational Press Meet On Chandrababu Anarchy Rule 4
Video_icon

బాబు అరాచక పాలనపై YS జగన్ సంచలన ప్రెస్ మీట్
Varudu Kalyani Strong Reaction On Tuni Minor Girl Incident 5
Video_icon

Kalyani: వాడి మొహానికి తాత అంట.. తుని మైనర్ బాలిక ఘటన పై స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Advertisement
 