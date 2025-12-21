 Ys Jagan: సంక్షేమ సారథి.. అభివృద్ధి వారధి | Ys Jagan Birthday Celebrations 2025 Updates | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

Ys Jagan: సంక్షేమ సారథి.. అభివృద్ధి వారధి

నేడు జనహృదయ నేత వైఎస్‌ జగన్‌ పుట్టినరోజు

  • నేడు వాడవాడలా వైఎస్‌ జగన్‌ జన్మదిన వేడుకలు
  • సుపరిపాలనకు ఆద్యుడు వైఎస్‌ జగన్‌ 
  • వైఎస్‌ జగన్‌ సీఎంగా అధికారం చేపట్టిన మొదటిసారే సంక్షేమ విప్లవాన్ని సృష్టించారు
  • అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించారు
  • అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మేలు చేశారు
  • ‘పాలకుడంటే ఇలా ఉండాలి’ అంటూ నిర్వచనంగా నిలిచారు
  • అధికారం కోల్పోయినా.. ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రజలకు అండగా  నిలుస్తున్నారు
  • ప్రతి సమస్యపైనా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు
  • ప్రజాశ్రేయస్సే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు
  • రాష్ట్రంలో వాడవాడలా బర్త్‌డే వేడుకలు నిర్వహించడానికి వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణులు, ప్రజలు సిద్ధం   
     
2025-12-21 07:46:22
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వైఎస్‌ జగన్‌.. అరుదైన (రేర్‌) ఫొటోలు
photo 2

ఏపీవ్యాప్తంగా వైఎస్‌ జగన్‌ ముందస్తు బర్త్‌ డే వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 3

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (డిసెంబర్ 20-27)
photo 4

శ్రీలంక ట్రిప్‌లో ధనశ్రీ వర్మ.. ఫుల్ చిల్ అయిపోతూ (ఫొటోలు)
photo 5

హ్యాపీ బర్త్ డే జగనన్న: జనం మెచ్చిన జననేత.. (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Mohan Reddy Pre Birthday Celebrations In AP 1
Video_icon

ఒకరోజు ముందే ఏపీ వ్యాప్తంగా సంబరాలు
Biyyapu Madhusudhan Reddy Great Words About YS Jagan Craze 2
Video_icon

సినిమా హీరోలు కూడా సరిపోరు.. ఆరోజుల్లోనే జగన్ క్రేజ్ ఎలా ఉండేదంటే
CI Suspended And SI Transferred Over Allegations Linked To Dalit Youth Incident 3
Video_icon

వివాదాల్లో కోదాడ పోలీసులు.. CI సస్పెండ్, ఎస్సై బదిలీ
YSRCP Leaders Celebrate YS Jagan Birthday In Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాదులో ఘనంగా YSRCP అధినేత YS జగన్ జన్మదిన వేడుకలు
Actress Aamani Joined In BJP Telangana 5
Video_icon

బీజేపీలో చేరిన సినీ నటి ఆమని
Advertisement
 