Ys Jagan: సంక్షేమ సారథి.. అభివృద్ధి వారధి
నేడు జనహృదయ నేత వైఎస్ జగన్ పుట్టినరోజు
- నేడు వాడవాడలా వైఎస్ జగన్ జన్మదిన వేడుకలు
- సుపరిపాలనకు ఆద్యుడు వైఎస్ జగన్
- వైఎస్ జగన్ సీఎంగా అధికారం చేపట్టిన మొదటిసారే సంక్షేమ విప్లవాన్ని సృష్టించారు
- అభివృద్ధిని పరుగులు పెట్టించారు
- అన్ని వర్గాల ప్రజలకు మేలు చేశారు
- ‘పాలకుడంటే ఇలా ఉండాలి’ అంటూ నిర్వచనంగా నిలిచారు
- అధికారం కోల్పోయినా.. ప్రతిపక్ష నేతగా ప్రజలకు అండగా నిలుస్తున్నారు
- ప్రతి సమస్యపైనా ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారు
- ప్రజాశ్రేయస్సే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు
- రాష్ట్రంలో వాడవాడలా బర్త్డే వేడుకలు నిర్వహించడానికి వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు, ప్రజలు సిద్ధం
2025-12-21 07:46:22
