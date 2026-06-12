 రెండేళ్ల వెన్నుపోటు పాలనపై నేడు రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనలు | LIVE Updates on YSRCP Statewide Protests Mark Two Years Since Chandrababu Betrayal | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Live Updates

Cricker

రెండేళ్ల వెన్నుపోటు పాలనపై నేడు రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనలు

పులివెందులలో వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణుల భారీ ఆందోళన

  • వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు కార్యక్రమంలో భాగంగా పులివెందులలో వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణుల భారీ ఆందోళన
  • వైఎస్ జయమ్మ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ర్యాలీ ప్రారంభించిన ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ రెడ్డి
2026-06-12 09:47:06

విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నిరసన

  • వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు అంటూ వైయస్ఆర్సీపీ నిరసన కార్యక్రమం
  • విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నిరసన
  • నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, మాజీ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి, మాజీ కార్పొరేటర్లు
2026-06-12 09:47:06

భూమన నేతృత్వంలో భారీ ర్యాలీ

  • చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లుపై వైఎస్సార్‌సీపీ వ్యాప్త నిరసన ర్యాలీ
  • ఇచ్చిన హామీలు అమలుచేయక పోవడంపై  రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో నిరసన ర్యాలీలు
  • తిరుపతి,చిత్తూరు జిల్లాలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి, భూమన అభినయ్ రెడ్డి నేతృత్వంలో భారీ ర్యాలీ
  • తిరుపతిలో వేలాదిగా తరలి వచ్చిన వైఎస్సార్‌సీపీ పార్టీ నాయకులు ,కార్యకర్తలు
  • చంద్రబాబు వెన్నుపోటు రెండేళ్ల పాలనలో అక్కచెల్లెమ్మలకు వెన్నుపోటు
  • తిరుపతి గ్రూప్ థియేటర్ సర్కిల్ నుంచి తుడా వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ వరకు కొనసాగనున్న ర్యాలీ
2026-06-12 09:34:17

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్

  • తాడిపత్రిలో ఉద్రిక్తత
  • తాడిపత్రి వైఎస్సార్ సీపీ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
  • మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నేడు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు కు రెండేళ్లు కార్యక్రమం
  • పెద్దా రెడ్డి కి పోటీగా టీడీపీ నేత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి బైక్ ర్యాలీ
  • నిరసన ప్రదర్శన కు హాజరయ్యేందుకు బయలుదేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ని అడ్డుకున్న పోలీసులు
  • పోలీసుల తీరుపై మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆగ్రహం
  • జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆదేశాలతో తనను అడ్డుకుంటున్నారని ఫైర్
  • తాడిపత్రి నియోజకవర్గం లో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పర్యటనలకు ఇప్పటికే హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్
  • హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నా మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ని పోలీసులు అడ్డుకోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు
2026-06-12 09:34:17

చంద్రబాబు ‘వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు’

  • నేడు వైఎస్సార్‌సీపీ రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనలు
  • చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు పేరుతో నిరసన ర్యాలీలు
  • అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలోనూ కార్యక్రమాలు
  • ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోవడంపై ప్రజల్లో ఆగ్రహం
  • అన్ని వర్గాలనూ మోసం చేసిన చంద్రబాబు సర్కార్
  • సూపర్ సిక్స్ సహా 143 హామీలకు మంగళం
  • హామీలు అమలు చేయాలంటూ ఇప్పటికే మండల కేంద్రాల్లో మేనిఫెస్టోలు దగ్ధం
  • నియోజకవర్గాలలో జరిగిన టౌన్ హాల్ సదస్సులు
  • నేడు భారీగా నిరసన ర్యాలీలకు వైఎస్సార్‌సీపీ పిలుపు
2026-06-12 09:12:40
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫుట్‌బాల్ జాతర షురూ.. అట్టహాసంగా ఫిఫా ఆరంభ వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ముఖేష్ అంబానీ ఫ్యామిలీ (ఫొటోలు)
photo 3

‘దీవానా’ మూవీ ట్రైలర్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

'రాను బొంబాయికి రాను లిఖిత 'సాV3' మూవీ టీజర్ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 5

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ శ్రీదేవి అందాలు (ఫోటోలు)

Video

View all
US President Donald Trump Strong Warning To Iran 1
Video_icon

యుద్ధంపై ట్రంప్ యూటర్న్.. చర్చలకు ఇరాన్ గ్రీన్ సిగ్నల్!
TDP MLA Bonela Vijay Chandra Reveals Shocking Facts On Kutami Corruption 2
Video_icon

కూటమి అవినీతి.. సంచలన ఆధారాలతో TDP ఎమ్యెల్యే

High Tension In Tadipatri Kethiredy Peddareddy House Arrest 3
Video_icon

తాడిపత్రిలో ఉద్రిక్తత.. కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
YS Jagan Expresses Shock Over Marine Engineer Suresh 4
Video_icon

మెరైన్ ఇంజనీర్ సురేష్ మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Dhurandhar Director Aditya Dhar Meets Prabhas 5
Video_icon

డేంజరస్ కాంబినేషన్.. ప్రభాస్ తో దురంధర్ డైరెక్టర్ ప్లాన్
Advertisement
 