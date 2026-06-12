Live Updates
రెండేళ్ల వెన్నుపోటు పాలనపై నేడు రాష్ట్రవ్యాప్త నిరసనలు
పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల భారీ ఆందోళన
- వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు కార్యక్రమంలో భాగంగా పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల భారీ ఆందోళన
- వైఎస్ జయమ్మ విగ్రహానికి పూలమాల వేసి ర్యాలీ ప్రారంభించిన ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి, రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి సతీష్ రెడ్డి
2026-06-12 09:47:06
విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నిరసన
- వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు అంటూ వైయస్ఆర్సీపీ నిరసన కార్యక్రమం
- విజయవాడ పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో నిరసన
- నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్, మాజీ మేయర్ రాయన భాగ్యలక్ష్మి, మాజీ కార్పొరేటర్లు
2026-06-12 09:47:06
భూమన నేతృత్వంలో భారీ ర్యాలీ
- చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లుపై వైఎస్సార్సీపీ వ్యాప్త నిరసన ర్యాలీ
- ఇచ్చిన హామీలు అమలుచేయక పోవడంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్ని నియోజకవర్గాల్లో నిరసన ర్యాలీలు
- తిరుపతి,చిత్తూరు జిల్లాలు వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు భూమన కరుణాకరరెడ్డి, భూమన అభినయ్ రెడ్డి నేతృత్వంలో భారీ ర్యాలీ
- తిరుపతిలో వేలాదిగా తరలి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ నాయకులు ,కార్యకర్తలు
- చంద్రబాబు వెన్నుపోటు రెండేళ్ల పాలనలో అక్కచెల్లెమ్మలకు వెన్నుపోటు
- తిరుపతి గ్రూప్ థియేటర్ సర్కిల్ నుంచి తుడా వైఎస్ఆర్ సర్కిల్ వరకు కొనసాగనున్న ర్యాలీ
2026-06-12 09:34:17
కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
- తాడిపత్రిలో ఉద్రిక్తత
- తాడిపత్రి వైఎస్సార్ సీపీ సమన్వయకర్త, మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్
- మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నేడు చంద్రబాబు వెన్నుపోటు కు రెండేళ్లు కార్యక్రమం
- పెద్దా రెడ్డి కి పోటీగా టీడీపీ నేత జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి బైక్ ర్యాలీ
- నిరసన ప్రదర్శన కు హాజరయ్యేందుకు బయలుదేరిన మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ని అడ్డుకున్న పోలీసులు
- పోలీసుల తీరుపై మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ఆగ్రహం
- జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి ఆదేశాలతో తనను అడ్డుకుంటున్నారని ఫైర్
- తాడిపత్రి నియోజకవర్గం లో మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి పర్యటనలకు ఇప్పటికే హైకోర్టు గ్రీన్ సిగ్నల్
- హైకోర్టు ఆదేశాలు ఉన్నా మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి ని పోలీసులు అడ్డుకోవడంపై సర్వత్రా విమర్శలు
2026-06-12 09:34:17
చంద్రబాబు ‘వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు’
- నేడు వైఎస్సార్సీపీ రాష్ట్ర వ్యాప్త నిరసనలు
- చంద్రబాబు వెన్నుపోటుకు రెండేళ్లు పేరుతో నిరసన ర్యాలీలు
- అన్ని అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలోనూ కార్యక్రమాలు
- ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకపోవడంపై ప్రజల్లో ఆగ్రహం
- అన్ని వర్గాలనూ మోసం చేసిన చంద్రబాబు సర్కార్
- సూపర్ సిక్స్ సహా 143 హామీలకు మంగళం
- హామీలు అమలు చేయాలంటూ ఇప్పటికే మండల కేంద్రాల్లో మేనిఫెస్టోలు దగ్ధం
- నియోజకవర్గాలలో జరిగిన టౌన్ హాల్ సదస్సులు
- నేడు భారీగా నిరసన ర్యాలీలకు వైఎస్సార్సీపీ పిలుపు
2026-06-12 09:12:40
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