బలైపోతున్న భర్తలు.. కలవరపెడుతున్న ఘటనలు

తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో గత మూడు రోజుల్లో వరుసగా భర్తల హత్యలు చోటుచేసుకోవడం కలవరపెడుతోంది. ప్రాంతం, కులం, మతం అనే తేడా లేకుండా, వివాహేతర సంబంధాల కారణంగా భార్యల చేతిలో భర్తలు బలైపోతున్న ఘటనలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. సంగారెడ్డి జిల్లాలో మనూర్ మండలానికి చెందిన మహిళ తన ప్రియుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. దీనికి అడ్డు తగిలిన భర్త ముత్యంరెడ్డిని హత్య చేసి, జేసీబీతో గొయ్యి తవ్వించి పాతిపెట్టారు. మంచిర్యాల జిల్లాలో హాజీపూర్ మండలం ముల్కల గ్రామానికి చెందిన కుమార్ను అతని భార్య భారతి, ప్రియుడు సురేందర్తో కలిసి హతమార్చింది. భర్త పేరుతో 50 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ కట్టి, ఆ తర్వాత హత్య జరిపినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. విశాఖ జిల్లా భీమిలిలో నాగమణి తన భర్త సూరితాతను గొడవల మధ్య చున్నీతో గొంతు బిగించి హతమార్చింది.
ఈ మూడు ఘటనలు కేవలం మూడు రోజుల్లోనే చోటుచేసుకోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. గతంలోనూ హనీమూన్ మర్డర్ వంటి అనేక కేసులు వెలుగులోకి వచ్చాయి. చాలా సందర్భాల్లో భర్త తప్పు లేకపోయినా బలైపోతున్నాడు. ఈ సంఘటనలు కుటుంబ బంధాలు, నమ్మకం, విలువలు ఎంతగా దెబ్బతింటున్నాయో చూపిస్తున్నాయి. వివాహం అనేది జీవిత భాగస్వామ్యానికి ప్రతీక. కానీ కొంతమంది మహిళలు దాన్ని నేరానికి వేదికగా మార్చడం ఆందోళనకరం. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా సమాజం, చట్టవ్యవస్థ కఠిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది.