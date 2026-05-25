 స్టాక్‌ మార్కెట్‌ పేరిట వైద్యుడికి టోకరా | Guntur Doctor Duped of Rs 15 Crore in stock market investments Scam | Sakshi
స్టాక్‌ మార్కెట్‌ పేరిట వైద్యుడికి టోకరా

May 25 2026 5:37 AM | Updated on May 25 2026 5:37 AM

Guntur Doctor Duped of Rs 15 Crore in stock market investments Scam

చిత్తూరు అర్బన్‌: స్టాక్‌ మార్కెట్‌ పేరిట పలువురిని బురిడీ కొట్టించిన కేసులో ఓ మహిళను కర్ణాటక పోలీసులు ఆదివారం అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసులు అందించిన వివరాల మేరకు.. బెంగళూరులోని ఓ ఆస్పత్రిలో దుర్గాప్రసాద్‌ అనే వ్యక్తి వైద్యుడిగా పని చేస్తున్నారు. చిత్తూరు నగరం కొంగారెడ్డి పల్లెలోని శ్రీనివాస నగర్‌కు చెందిన చైతన్య, అతని భార్య హైమావతి స్టాక్‌ మార్కెట్‌లో పెట్టుబడి పెట్టి భారీగా లాభాలు తీసుకొస్తామంటూ దుర్గా­ప్రసాద్‌ను నమ్మించారు. 

గతేడాది నుంచి పలు దఫా­లుగా దుర్గాప్రసాద్‌ నుంచి రూ.15 కోట్లు  తీసు­కు­న్నా­రు. భారీగా వడ్డీ చెల్లిస్తామని చెప్పి మోసం చేశారు. ఎంతకూ డబ్బులు ఇవ్వకపోవడంతో బాధితుడు బెంగళూరు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. దీంతో బెంగళూరు పోలీసులు చిత్తూరు వచ్చారు. ప్రధాన నిందితుడు చైతన్య పారిపోగా అతని భార్య హైమావతిని అదుపులోకి తీసుకొని బెంగళూరు తరలించారు.

