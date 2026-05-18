 మంత్రి టీజీ భరత్‌కు సిద్ధార్థ‌రెడ్డి కౌంట‌ర్‌
మంత్రి టీజీ భరత్‌కు సిద్ధార్థ‌రెడ్డి కౌంట‌ర్‌

May 18 2026 3:26 PM | Updated on May 18 2026 3:26 PM

Byreddy Siddharth Reddy comments on TG Bharath

కర్నూలు: తాను ఎమ్మెల్యే కావాలనే కోరిక త‌న‌కంటే మంత్రి టీజీ భరత్‌కే ఎక్కువగా ఉన్నట్టు క‌న‌బ‌డుతోంద‌ని వైఎస్సార్‌సీపీ యువ‌జ‌న రాష్ట్ర‌ విభాగం వ‌ర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్‌ బైరెడ్డి సిద్ధార్థ‌రెడ్డి ఎద్దేవా చేశారు. కర్నూలులో సోమ‌వారం ఆయ‌న మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. టీడీపీ నాయ‌కుల వేధింపుల‌ బాధితుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలంటూ తాము ధర్నాలు చేస్తే తమపై బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటూ టీజీ కుటుంబంపై మండిప‌డ్డారు. టీజీ వెంకటేశ్ అంటే గౌరవం ఉండేదని.. కానీ తనపై చేసిన వ్యాఖ్యలు చూశాక, ఆయ‌న‌పై గౌరవం పోయింద‌న్నారు. త‌న తండ్రి బైరెడ్డి రాజశేఖర్ రెడ్డిని టీడీపీ నేత‌లు తిట్టినా స్పందించ‌ని ఎంపీ  బైరెడ్డి శ‌బ‌రి.. మంత్రి భరత్ గురించి తాను మాట్లాడితే పరుగెత్తుకుంటూ వచ్చి ప్రెస్‌మీట్లు పెట్టడం విడ్డూరంగా ఉంద‌ని సిద్ధార్థ‌రెడ్డి అన్నారు.

ఎమ్మెల్యే టికెట్ తెచ్చుకుని పోటీ చేయాలంటూ త‌న‌పై మంత్రి భ‌ర‌త్ చేసిన వ్యాఖ్య‌ల‌కు గ‌ట్టిగా కౌంట‌ర్ ఇచ్చారు సిద్ధార్థ‌రెడ్డి. టీజీ భరత్ 48 సంవత్సరాల వ‌య‌సులో మంత్రి అయ్యార‌ని,  43 ఏళ్ల వ‌య‌సులో ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేశార‌ని.. ఇప్పుడు ఆయ‌న వ‌య‌సు ఇప్పుడు 50 ఏళ్లు అని చెప్పారు. 'నీ వయసుకు వచ్చినప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయకపోతే అప్పుడు అడగండి' అంటూ భ‌ర‌త్‌కు కౌంట‌ర్ ఇచ్చారు. 

 

