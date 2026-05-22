 28న బక్రీద్‌ సెలవు | Bakrid holiday on the 28th may 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

28న బక్రీద్‌ సెలవు

May 22 2026 3:33 AM | Updated on May 22 2026 3:33 AM

Bakrid holiday on the 28th may 2026

ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన సీఎస్‌ సాయిప్రసాద్‌     

సాక్షి, అమరావతి: రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బక్రీద్‌ సందర్భంగా ఈ నెల 28వ తేదీ గురువారం సాధారణ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. ఈ మేరకు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్‌ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రభుత్వం గతంలో ఈ నెల 27వ తేదీ బక్రీద్‌ సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. అయితే నెల వంక ఆధారంగా ముస్లిం సమాజం బక్రీద్‌ వేడుకను ఈ నెల 27కు బదులుగా 28 గురువారం నిర్వహించుకోనున్నట్లు విజయవాడ రాష్ట్ర వక్ఫ్‌ బోర్డు ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి ప్రభుత్వానికి చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు బక్రీద్‌ సెలవును ఈ నెల 28వ తేదీకి మార్పు చేసింది. 

ఈ నెల 27న ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ యథావిధిగా పని చేస్తాయని ఆ ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. అలాగే షాపులు, ఇతర ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లకు సంబంధించి నెగోషియబుల్‌ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్‌ యాక్ట్‌ –1881కు అనుగుణంగా బక్రీద్‌ సాధారణ సెలవును ఈ నెల 27వ తేదీ బదులుగా 28వ తేదీకి మార్పు చేస్తూ సీఎస్‌ మరో ఉత్తర్వు జారీ చేశారు. 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డేవిడ్ రెడ్డి టీమ్‌తో మంచు మనోజ్ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫోటోలు)
photo 2

వడ్డే నవీన్ రీ ఎంట్రీ.. త్రిమూర్తులు టీజర్ లాంఛ్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

వాటికన్ సిటీలో నయనతార దంపతుల సందడి.. ఫోటోలు
photo 4

చిరంజీవి 158వ మూవీ లాంచ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో డేంజర్ ఎండలు.. అల్లాడిపోతున్న జనం (ఫొటోలు)

Video

View all
RK Roja Visits Tirumala Tirupati Temple 1
Video_icon

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న రోజా
3000 KM Monster Cloud Over India 2
Video_icon

మృత్యు మేఘాలు వచ్చేసాయ్.. జాగ్రత!
Ram Charan And Buchi Babu Fun Ride Interview 3
Video_icon

క్లైమాక్స్ చూస్తే షాక్ అవుతారు.. ఉప్పెన కి మించి TWIST
Massive Fire Breaks Out In Guntur Inner Ring Road 4
Video_icon

గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డులో భారీ అగ్నిప్రమాదం

The Mastermind Of Pulwama Terror Attack Hamza Burhan Was Shot Dead 5
Video_icon

పుల్వామా ఉగ్రదాడి మాస్టర్ మైండ్ హమ్జా హతం
Advertisement
 