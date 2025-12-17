 రఘురామను సస్పెండ్‌ చేయకుండా వదిలేస్తారా? | All Are Equal Before Law: PV Sunil Kumar Raised Raghurama Suspensions | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రఘురామను సస్పెండ్‌ చేయకుండా వదిలేస్తారా?

Dec 17 2025 9:14 AM | Updated on Dec 17 2025 9:15 AM

All Are Equal Before Law: PV Sunil Kumar Raised Raghurama Suspensions

సాక్షి, విజయవాడ:  సీనియర్ ఐపీఎస్ అధికారి పీవీ సునీల్ కుమార్ చేసిన ఓ పోస్ట్ ఇప్పుడు హాట్‌ టాపిక్‌గా మారింది. చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని.. అలాంటప్పుడు తన సస్పెన్షన్‌ విషయంలో జరిగింది అవతలివాళ్లకు కూడా వర్తించాలి కదా? అంటూ ఆయన ఓ సూటి ప్రశ్న సంధిస్తూ పోస్ట్‌ చేశారు. 

మాజీ నరసాపురం ఎంపీ, ప్రస్తుత ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ డిప్యూటీ స్పీకర్ కీ. రఘురామకృష్ణరాజు కస్టడీలో హింసకు గురయ్యారని ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఈ కేసులో అప్పటి సీఐడీ అదనపు డీజీపీగా ఉన్న పీవీ సునీల్ కుమార్ ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన్ను సస్పెండ్ చేసి.. విచారణకు కూడా పిలిచారు. అయితే.. 

‘‘నన్ను సస్పెండ్ చేశారు మంచిదే. కానీ దర్యాప్తు న్యాయంగా జరగాలంటే రఘురామకృష్ణరాజును కూడా అన్ని పదవులనుండి తొలగించాలి కదా.  అని ఆయన పోస్ట్ చేశారు. 

ఒకరిని సస్పెండ్ చేసి, మరొకరిని పదవిలో కొనసాగించడం అన్యాయని.. రఘురామకృష్ణరాజు పదవిలో ఉంటే దర్యాప్తు ప్రభావితం అవుతుందని.. సీబీఐ దర్యాప్తు సక్రమంగా జరగడానికి రఘురామను పదవుల నుండి తొలగించాలని.. తద్వారా చట్టం అందరికీ సమానం అనే మెసేజ్ ప్రజల్లోకి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఈ మేరకు సోషల్‌ మీడియాలో ఆయన ఓ పోస్ట్‌ ఉంచారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భార్యతో కలిసి నిర్మాత దిల్ రాజు ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 2

శ్రీవారిలో సేవలో సింగర్ రాహుల్ సిప్లిగంజ్ దంపతులు (ఫొటోలు)
photo 3

జోజినగర్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ రాక.. పోటెత్తిన అభిమానం (ఫొటోలు)
photo 4

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో.. ఈ ఏడాది మేటి చిత్రాలు చూశారా?
photo 5

ఇంద్రకీలాద్రి : సంబరంగా ముగిసిన దీక్ష విరమణ ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Counter To MLA Varadarajulu Reddy 1
Video_icon

ఈ వయసులో ఆ మాటలేంటి.. కొంచమైనా సిగ్గుందా..
TDP MLA Bandaru Sravani Followers In Singanamala 2
Video_icon

పూజారిని బయటకు గెంటేసి.. ఏకంగా ఆలయాన్నే కబ్జా..!
AP Debt Burden Rising Under Chandrababu Govt 3
Video_icon

చంద్రబాబు అప్పులు.. కేంద్ర మంత్రి వెల్లడి
Horrible Incident In Balapur Hyderabad 4
Video_icon

హైదరాబాద్ లో దారుణ హత్య..
Third Phase Panchayat Elections Polling Has Begin 5
Video_icon

మొదలైన మూడో దశ పల్లె పోరు..
Advertisement
 