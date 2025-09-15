 నేటి నుంచి ఏపీలో ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్‌ | Aarogyasri Services Stopped In AP Due to Pending Arrears | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నేటి నుంచి ఏపీలో ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు బంద్‌

Sep 15 2025 5:38 PM | Updated on Sep 15 2025 6:08 PM

Aarogyasri Services Stopped In AP Due to Pending Arrears

విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలో నేటి( సోమవారం, సెప్టెంబర్‌ 15వ తేదీ) నుంచి ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు నిలిచిపోనున్నాయి.  ఏపీ వ్యాప్తంగా ఆరోగ్య శ్రీ సేవలు నిలిపివేస్తున్నటలు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ అసోసియేషన్(ASHA) స్పష్టం చేసింది. 

ఈ మేరకు ఓ లేఖ రాసింది ఆశా. హాస్పిటల్స్‌కి రూ. 2 వేల కోట్ల బకాయిలను ప్రభుత్వం చెల్లించని కారణంగా ఆరోగ్య శ్రీ సేవలను నిలిపివేస్తున్నట్లు తెలిపింది. వారంలోగా సమస్యను పరిష్కరించాలని ప్రభుత్వాన్ని కోరంది. ఈ మేరకు ఎన్టీఆర్‌ వైద్య సేవ సీఈఓకి లేఖ రాశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

రెడ్‌ కలర్‌ శారీలో మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ రితికా నాయక్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఖైరతాబాద్‌ : దాండియా వేడుక..నవరాత్రి ఉత్సవ్‌–2025 (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖపట్నంలో నేషనల్‌ డాగ్‌ షో అదరహో (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్‌ ఆంటోనీ ‘భద్రకాళి’ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

‘బ్యూటీ’ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Varudu Kalyani Satirical Comments On Anitha Over Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

Varudu Kalyani: జగనన్న కట్టించిన హాస్పిటల్ లో... నీ కళ్ళు చెక్ చేపించుకో...
Rachamallu Siva Prasad Reddy Special Thanks to Chandrababu Over AP Medical Colleges 2
Video_icon

Rachamallu Siva: చంద్రబాబు చాలా థాంక్స్.. ఎందుకంటే?
CM Chandrababu Accepted Government Failure To Supply Urea 3
Video_icon

Urea: మనం ఫెయిల్.. ఒప్పేసుకున్న చంద్రబాబు
YSRCP Leader Sharmila Reddy Challenge To Vangalapudi Anitha 4
Video_icon

దమ్ముంటే రాజమండ్రికి రా.. వంగలపూడి అనితకు షర్మిల రెడ్డి ఛాలెంజ్
Team India And Handshakes An Epic Love Story 5
Video_icon

Team India: హ్యాండ్ షాక్ గొడవేంటి గురూ!!
Advertisement
 