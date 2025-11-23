 తెలం‍గాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు మార్గదర్శకాలు విడుదల, జీవో జారీ చేసిన ప్రభుత్వం | Reservations finalized for Panchayat elections in Telangana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెలం‍గాణలో పంచాయతీ ఎన్నికల్లో రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు మార్గదర్శకాలు విడుదల, జీవో జారీ చేసిన ప్రభుత్వం

Nov 23 2025 7:10 AM | Updated on Nov 23 2025 7:10 AM

audio
Advertisement
 
Advertisement
Advertisement
 