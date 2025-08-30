 Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06) | Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)

Aug 30 2025 7:28 PM | Updated on Aug 30 2025 7:35 PM

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery1
1/37

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery2
2/37

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery3
3/37

(ఫోటో: చింతల అరుణ్‌రెడ్డి, ఆదిలాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery4
4/37

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery5
5/37

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery6
6/37

(ఫోటో: రియాజ్,ఏలూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery7
7/37

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery8
8/37

(ఫోటో: గజ్జెల రామగోపాల్‌ రెడ్డి, గుంటూరు)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery9
9/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery10
10/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery11
11/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery12
12/37

(ఫోటో: సుభాష్, హైదరాబాద్‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery13
13/37

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery14
14/37

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery15
15/37

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery16
16/37

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery17
17/37

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery18
18/37

( ఫోటో: రఫి, కడప)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery19
19/37

( ఫోటో: మురళి,మహాబుబాబాద్ )

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery20
20/37

( ఫోటో: మురళి,మహాబుబాబాద్ )

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery21
21/37

( ఫోటో: మురళి,మహాబుబాబాద్ )

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery22
22/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery23
23/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery24
24/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery25
25/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery26
26/37

(ఫోటో: భజరంగ్‌ ప్రసాద్‌, నల్లగొండ)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery27
27/37

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery28
28/37

(ఫోటో: యాకయ్య, సూర్యాపేట)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery29
29/37

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery30
30/37

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery31
31/37

(ఫోటో: శ్రీకాంత్, సిరిసిల్లా‌)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery32
32/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery33
33/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery34
34/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery35
35/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery36
36/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

Best Photos of The Week in AP and Telangana Photo Gallery37
37/37

(ఫోటో: సత్యనారాయణ, విజయనగరం)

# Tag
Best Photos Of The Week Sakshi Photos Telangana Andhra Pradesh photo gallery
Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (ఆగస్టు 30- సెప్టెంబరు 06)
photo 2

అల్లు కనకరత్నం అంత్యక్రియల్లో పాల్గొన్న మెగా ఫ్యామిలీ (ఫోటోలు)
photo 3

అల్లు అరవింద్‌ తల్లి పార్థివదేహానికి సెలబ్రిటీల నివాళులు (ఫోటోలు)
photo 4

చిరంజీవి, బన్నీ, చరణ్‌లతో 'అల్లు కనకరత్నమ్మ' (ఫోటోలు)
photo 5

పేరుకు మాత్రమే 'దుబాయ్‌ యువరాణి'.. నిరాడంబర జీవితం (ఫోటోలు)

Video

View all
Shreyas Iyer vs Shubman Gill 1
Video_icon

కెప్టెన్ అయ్యర్ గిల్ కు భారీ షాక్
Ambati Rambabu about Undavalli Arun Kumar Comments on Polavaram Project 2
Video_icon

Ambati: పోలవరం ప్రాజెక్టుపై చంద్రబాబు, రామానాయుడు పచ్చి అబద్ధాలు చెబుతున్నారు
Telangana Local Body Elections 2025 Updates 3
Video_icon

Ponguleti Srinivas: రిజర్వేషన్లలో పరిమితి ఎత్తేస్తూ కేబినెట్ నిర్ణయం
PM Modi arrives in Chinas Tianjin 4
Video_icon

టియాంజిన్ లో ల్యాండ్ అయిన ప్రధాని మోదీ
Onion Farmers Fires on CM Chandrababu Govt 5
Video_icon

కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో ఉల్లి రైతు కష్టాలు
Advertisement