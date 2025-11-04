 కడప నుంచి వరల్డ్ కప్ దాకా.. శ్రీ చరణి కీలక పాత్ర (ఫొటోలు) | Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 2025 | Sakshi
Nov 4 2025 9:08 AM | Updated on Nov 4 2025 9:24 AM

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20251
1/20

ఐసీసీ మహిళల ప్రపంచకప్‌-2025 ఛాంపియన్‌గా భారత్ నిలిచిన సంగతి తెలిసిందే. ఆదివారం జరిగిన ఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాను ఓడించినన భారత జట్టు.. తమ 47 ఏళ్ల సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు తెరదించింది. అయితే ఈ చారిత్రత్మక విజయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడప జిల్లాకు చెందిన యువ స్పిన్నర్ నల్లపురెడ్డి శ్రీ చరణిది కీలక పాత్ర.

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20252
2/20

అద్బుతమైన ప్రదర్శన కనబరిచి భారత్‌కు తొలి వన్డే వరల్డ్‌కప్‌ను అందిం‍చింది. ఈ 50 ఓవర్ల ప్రపంచకప్‌లో 9 మ్యాచ్‌లు ఆడిన శ్రీ చరణి 78 ఓవర్లు వేసి 14 వికెట్లు తీసింది.

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20253
3/20

దీప్తీ శర్మ తర్వాత భారత్ తరపున అత్యధిక వికెట్ల తీసిన జాబితాలో చరణి నిలిచింది. దీంతో ఈ కడప అమ్మాయిపై సర్వాత్ర ప్రశంసల వర్షం కురుస్తోంది.

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20254
4/20

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కడప జిల్లా క్రీడా రంగంలో పెద్దగా పేరున్న ప్రాంతం కాదు. కానీ ఈ జిల్లాలోని వీరపునాయిని మండలం ఎర్రమల్లె గ్రామం నుంచి వచ్చిన నల్లపురెడ్డి శ్రీ చరణి.. భారత క్రికెట్ చరిత్రలో తనకంటూ ఒక అధ్యాయాన్ని లిఖించింది.

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20255
5/20

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ నుంచి పురుషుల లేదా మహిళల క్రికెట్‌లో ప్రపంచ కప్‌లో ఆడిన మొట్టమొదటి క్రీడాకారిణిగా నిలిచింది.

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20256
6/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20257
7/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20258
8/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 20259
9/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202510
10/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202511
11/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202512
12/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202513
13/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202514
14/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202515
15/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202516
16/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202517
17/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202518
18/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202519
19/20

Shree Charani ICC Womens Cricket World Cup 202520
20/20

