 మలయాళ సినిమా కొత్త లోక సక్సెస్ మీట్ (ఫోటోలు)
మలయాళ సినిమా కొత్త లోక సక్సెస్ మీట్ (ఫోటోలు)

Sep 4 2025 4:27 PM | Updated on Sep 4 2025 4:31 PM

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos1
1/10

ఇటీవల విడుదలైన మలయాళ మూవీ కొత్త లోక బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది. తెలుగులోనూ అద్భుతమైన కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. తాజాగా ఈ సినిమా యూనిట్ హైదరాబాద్‌లో సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించింది.

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos2
2/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos3
3/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos4
4/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos5
5/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos6
6/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos7
7/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos8
8/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos9
9/10

Kotha Lokah Chapter 1 : Chandra Success Celebrations Photos10
10/10

Kotha Lokah Chapter 1: Chandra Success Meet Web Cinema Photos
