తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న డ్రమ్స్‌ శివమణి (ఫోటోలు)​

Oct 10 2025 3:31 PM | Updated on Oct 10 2025 3:31 PM

ప్రముఖ వాయిద్య కళాకారుడు డ్రమ్స్‌ శివమణి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. శుక్రవారం (10-10-2025) నాడు ఆయన స్వామివారి సేవలో పాల్గొన్నారు.

drums Sivamani visited tirumala Photos
