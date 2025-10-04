 చైతన్య రావు-క్రాంతి మాధవ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు) | Chaitanya Rao Next Film Wth Kranthi Madhav Launched, Pooja Ceremony Photos Went Viral On Social Media | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చైతన్య రావు-క్రాంతి మాధవ్ కొత్త సినిమా లాంచ్ (ఫొటోలు)

Oct 4 2025 12:56 PM | Updated on Oct 4 2025 1:50 PM

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched1
1/14

'ఓనమాలు', 'మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు', 'వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్' సినిమాలతో ఆకట్టుకున్న డైరెక్టర్ క్రాంతి మాధవ్ ఇప్పుడు మరో యూత్ ఫుల్ కథతో సిద్ధమైపోయారు. గ్యాప్ తరువాత వస్తున్న క్రాంతి మాధవ్ సరికొత్త ప్రేమ కథతో అందరినీ మెప్పించేందుకు వస్తున్నారు.

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched2
2/14

దసరా సందర్భంగా ఈ మూవీని శుక్రవారం (అక్టోబర్ 3) పూజా కార్యక్రమాలతో ఘనంగా ప్రారంభించారు.

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched3
3/14

చైతన్య రావు, ఐరా, సాఖీ హీరో హీరోయిన్లుగా చేయబోతున్నారు. ముహూర్తపు సన్నివేశానికి దేవా కట్టా క్లాప్ కొట్టగా, కెఎల్ దామోదర్ ప్రసాద్ కెమెరా స్విచ్ ఆన్ చేశారు.

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched4
4/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched5
5/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched6
6/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched7
7/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched8
8/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched9
9/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched10
10/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched11
11/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched12
12/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched13
13/14

Chaitanya Rao next film with Kranthi Madhav launched14
14/14

# Tag
Chaitanya Rao Kranthi Madhav Tollywood New Movie Launched photo gallery Web Cinema Photos
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కిరణ్ అబ్బవరం కొడుకుని చూశారా? ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాడో! (ఫొటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 04-11)
photo 3

కాబోయే భార్యతో కలిసి హీరో విశాల్ ఆయుధపూజ (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రెగ్నెన్సీ రివీల్ చేసిన 'బిగ్‌బాస్' శివజ్యోతి (ఫొటోలు)
photo 5

బోనీ కపూర్‌ కూతురు అన్షులా కపూర్‌ నిశ్చితార్థం (ఫోటోలు)

Video

View all
No Handshake At Ind Vs Pak Match In ICC Womens ODI World Cup 2025 1
Video_icon

తగ్గే సమస్యే లేదు.. తెగేసి చెప్పిన భారత్
Auto Workers Union Leaders Fires On Chandrababu Govt 2
Video_icon

చంద్రబాబుపై ఆటో కార్మిక సంఘాల ఫైర్
Vadde Sobhanadreeswara Rao Slams Chandrababu Govt 3
Video_icon

లూలు మీద ఎందుకంత ప్రేమ.. బాబుకు లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ ఇచ్చిన వడ్డే శోభనాద్రీశ్వరరావు
TDP Fake Liquor Manufacturing In Andhra Pradesh 4
Video_icon

నకిలీ మద్యం మాఫియా.. బయటపడ్డ టీడీపీ బండారం
500 Rupees Note Bundles In Monkey Hand 5
Video_icon

కోతి చేతిలో 5 వందల నోట్ల కట్టలు
Advertisement