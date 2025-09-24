 లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్.. అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos | Sakshi
లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్.. అందంగా ముస్తాబైన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Sep 24 2025 4:05 PM | Updated on Sep 24 2025 4:05 PM

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos1
1/13

లండన్ ఫ్యాషన్ వీక్ చూసేందుకు వెళ్లిన హీరోయిన్ సోనమ్ కపూర్..

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos2
2/13

అందంగా ముస్తాబైంది. వైట్ కలర్ డ్రస్, మెడలో నల్లటి నెక్లెస్‌ ధరించిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది.

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos3
3/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos4
4/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos5
5/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos6
6/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos7
7/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos8
8/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos9
9/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos10
10/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos11
11/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos12
12/13

Actress sonam kapoors look At london fashion week Photos13
13/13

# Tag
Actress sonam Kapoor Fashion Week in London Photos
View all
View all
