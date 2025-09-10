 మార్కెట్‌లోకి ఐఫోన్‌-17 ఆగయా.. కళ్లు చెదిరేలా కొత్త ఫీచర్స్‌ (ఫొటోలు) | Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park | Sakshi
అత్యంత పల్చని ఐఫోన్‌ 17 ఎయిర్‌ విడుదల (ఫొటోలు)

Sep 10 2025 7:42 AM | Updated on Sep 10 2025 8:20 AM

Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park1
టెక్‌ దిగ్గజం యాపిల్‌ తాజాగా ఐఫోన్‌ 17, ఐఫోన్‌ 17 ప్రో, 17 ప్రో మ్యాక్స్‌ ఫోన్లను ఆవిష్కరించింది.

Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park2
ఐఫోన్‌ 17లో 6.3 అంగుళాల స్క్రీన్, ఏ19 ప్రో ప్రాసెసర్, 48 ఎంపీ డ్యుయల్‌ ఫ్యూజన్‌ కెమెరా, 24 ఎంపీ ఫ్రంట్‌ కెమెరా, 256 జీబీ మెమొరీ తదితర ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park3
అయిదు రంగుల్లో లభిస్తుంది. అత్యంత పల్చని ఐఫోన్‌ 17 ఎయిర్‌ని కూడా యాపిల్‌ విడుదల చేసింది.

Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park4
మంగళవారం క్యుపర్టినోలో జరిగిన కార్యక్రమంలో యాపిల్‌ సీఈవో టిమ్‌ కుక్‌.. కొత్త ఐఫోన్‌తో పాటు పలు ఉత్పత్తులను ఆవిష్కరించారు.

Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park5
వాచీలు, ఎయిర్‌పాడ్స్‌ ఉన్నాయి. వాచ్‌ ఎస్‌ఈ, వాచ్‌ సిరీస్‌ 11, వాచ్‌ అల్ట్రా 3ని కంపెనీ ఆవిష్కరించింది.

Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park6
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park7
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park8
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park9
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park10
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park11
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park12
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park13
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park14
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park15
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park16
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park17
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park18
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park19
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park20
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park21
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park22
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park23
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park24
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park25
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park26
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park27
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park28
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park29
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park30
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park31
Apple CEO Tim Cook Announcement iPhone 17 Products at Apple Park32
