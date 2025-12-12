 వరంగల్‌లో సందడి చేసిన నటి నందిత శ్వేత (ఫొటోలు) | Actress Nandita Swetha At Warangal | Sakshi
వరంగల్‌లో సందడి చేసిన నటి నందిత శ్వేత (ఫొటోలు)

Dec 12 2025 12:43 PM | Updated on Dec 12 2025 12:43 PM

Actress Nandita Swetha At Warangal1
1/10

బుధవారం వరంగల్‌లోని బజాజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ స్టోర్‌లో నటి నందిత శ్వేత సందడి చేసిన చేశారు.

Actress Nandita Swetha At Warangal2
2/10

కొత్త స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ VIVO X300 ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు.

మొదటి కస్టమర్లలో ఒకరికి ఫోన్‌ అందజేస్తారు.3
3/10

Actress Nandita Swetha At Warangal4
4/10

Actress Nandita Swetha At Warangal5
5/10

Actress Nandita Swetha At Warangal6
6/10

Actress Nandita Swetha At Warangal7
7/10

Actress Nandita Swetha At Warangal8
8/10

Actress Nandita Swetha At Warangal9
9/10

Actress Nandita Swetha At Warangal10
10/10

# Tag
Actress Gallery Nandita swetha warangal Vivo New Smartphone photo gallery
