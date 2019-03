బెంగళూరు : బీజేపీకి కంచుకోటైన దక్షిణ బెంగళూరుకు లోక్ సభ అభ్యర్థిగా ఎవర్ని నిలబెడతారన్న దానిపై నిన్నటి వరకూ సస్పెన్స్ నెలకొన్న సంగతి తెలిసిందే. ఒకానొక దశలో ఆ స్థానంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పోటీ చేస్తారన్న ప్రచారం కూడా జోరుగా సాగింది. ఈ సస్పెన్స్‌కు తెరదించుతూ బెంగళూరు సౌత్‌ టికెట్‌ను యువ నాయకుడు, న్యాయవాది తేజస్వి సూర్యకు కేటాయిస్తూ బీజేపీ అధిష్టానం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విషయాన్ని తేజస్వి సూర్య ట్విటర్‌ ద్వారా వెల్లడించారు.(బెంగళూరు సౌత్‌ నుంచి మోదీ!)

‘ఓ మై గాడ్‌ నేను దీన్ని నమ్మలేకపోతున్నాను. అతి పెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశ ప్రధాని, ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద పార్టీ అధ్యక్షుడు ఓ 28 ఏళ్ల యువకుడిని నమ్మి పార్టీ ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే బెంగళూరు సౌత్‌ టికెట్‌ను కేటాయించారు. ఇలాంటి వింతలు కేవలం బీజేపీలోనే జరుగుతాయ’ని ట్వీట్‌ చేశారు. మరో దాంట్లో తనకు దక్కిన ఈ అవకాశాన్ని గౌరవంగా భావిస్తున్నట్లు తేజస్వి సూర్య తెలిపారు. ఈ అవకాశం కల్పించినందుకు మోదీకి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. చివరి శ్వాస వరకూ దేశం కోసం శ్రమిస్తానంటూ మరో ట్వీట్‌ చేశారు.

OMG OMG!!! I can't believe this.

PM of world's largest democracy & President of largest political party have reposed faith in a 28 yr old guy to represent them in a constituency as prestigious as B'lore South. This can happen only in my BJP. Only in #NewIndia of @narendramodi

