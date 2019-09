కోల్‌కతా: దివంగత మహానేత, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి పదవ వర్ధంతి సందర్భంగా పశ్చిమ బెంగాల్‌ సీఎం మమతా బెనర్జీ నివాళులు అర్పించారు. ఈ మేరకు.. ‘ఏపీ మాజీ సీఎం వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయననకు నివాళులు అర్పిస్తున్నా’ అని ఆమె ట్వీట్‌ చేశారు.

Tribute to YS Rajasekhara Reddy, former Chief Minister of Andhra Pradesh, on his death anniversary @ysjagan

অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই এস রাজশেখর রেড্ডিকে তাঁর প্রয়াণদিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি

