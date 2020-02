ఆడవాళ్ల భుజాలను కూడా వదలరా!

లండన్‌ : 'హలో... మీరు చేసే కామెంట్లకు సమాధానాలిచ్చే తీరిక నాకు లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం కచ్చితంగా చెప్పగలను. నేనేమీ మందుతాగి పార్లమెంట్‌కు రాలేదు. హ్యాంగోవర్‌లో కూడా లేను. అలాగని టీనేజ్ అమ్మాయిని కూడా కాను. బిడ్డకు పాలిచ్చే తల్లినీ అంతకన్నా కాను. నేనేమి చెత్తకుప్ప నుంచి లేచి రాలేదు. నాకేం తెలుసు? ఆడవాళ్ల భుజాలు చూసినా ఉద్రేకానికి గురవుతారని'' అంటూ 59 ఏళ్ల ట్రేసీ బ్రాబిన్ తన ట్విటర్లో పెట్టిన కామెంట్స్ ప్రస్తుతం వైరల్‌గా మారాయి.

ట్రెసీ బ్రాబెన్.. బ్రిటన్ పార్లమెంటులో ప్రతిపక్ష లేబర్ పార్టీ ఎంపీగా ఉన్నారు. కాగా రెండురోజుల కిందట బ్రెగ్జిట్ పై చర్చలో భాగంగా పార్లమెంటులో జరిగిన చర్చలో ఆమె అద్భుతంగా మాట్లాడారు. అయితే ఆ సమయంలో ట్రెసీ ధరించిన డ్రెస్ భుజాల నుంచి జారిపోవడం, ఆ ఫొటోలు వైరల్ కావడంతో వివాదం చెలరేగింది. 'ఒక బాధ్యత గల ఎంపీగా ఇలాంటి బట్టలేసుకుని పార్లమెంట్ కు రావొచ్చా? భుజాలను చూపిస్తూ అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం ఏం బాలేదు' అంటూ ట్రోలర్లు ట్రెసీపై విరుచుకుపడ్డారు.( ట్రోల్స్‌కు బదులిచ్చిన ఎంపీ నుస్రత్‌ జహాన్‌)

Hello. Sorry I don’t have time to reply to all of you commenting on this but I can confirm I’m not....

A slag

Hungover

A tart

About to breastfeed

A slapper

Drunk

Just been banged over a wheelie bin.

Who knew people could get so emotional over a shoulder... 🙄 https://t.co/sTWWiEY2TF

— Tracy Brabin MP 🌹 (@TracyBrabin) February 4, 2020