ప్రపంచ వాతావరణ వ్యవస్థను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే ఎల్ నినో మళ్లీ ఆందోళన కలిగ
గత కొన్నాళ్లుగా తన ఆట తీరుతో హాట్టాపిక్గా మారిన భారత యువ క్రికెటర్
డోంట్ వర్రీ సార్! ఈసారి అమరావతి గ్రాఫిక్స్ ఏఐలో చేద్దాం!!
రెండేళ్లలో ఏకంగా 540 మందికి పైగా రైతన్నల ఆత్మహత్య
స్పేస్ఎక్స్ ఐపీఓ విజయవంతం కావడంతో ఎలాన్ మస్క్ తొలి ట్రిలియనీర్ అయ్యారు. కానీ..
అమెరికాలోని న్యూయార్క్ నగరంలోని ప్ర�...
ఉక్రెయిన్ -రష్యా యుద్ధంలో మరో ఘోరమైన ...
సాక్షి, విశాఖపట్నం: ఉత్తరాఖండ్లోని �...
ఇవాళ ఉరుకుల పరుగుల కాలంలో యోగా మళ్లీ �...
న్యూఢిల్లీ: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఒక భ...
ప్రభుత్వం ఉద్యోగం, అదీ ఎస్ ఉద్యోగం అ...
చెన్నై: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పర�...
తిరువనంతపురం: కేరళలో మత్తుపదార్థాల మ...
త్రిస్సూర్: అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మ...
ఇవాళ ఫ్యాషన్ రంగం ఏ రేంజ్లో ట్రెండ�...
దేవరియా: ఉత్తరప్రదేశ్లోని దేవరియా జ...
కాన్పూర్: ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూ�...
సాధారణంగా బరువు తగ్గడం అనేది సవాలుతో...
వాషింగ్టన్: గత కొన్ని నెలలుగా ప్రపం�...
కోయంబత్తూర్: దేశవ్యాప్తంగా వైద్య వి...
సాక్షి, గుంటూరు: కాపు యువకుడు గాదె సాయ...
భారత్-పాకిస్తాన్ మధ్య 1971 యుద్ధంలో ఘో�...
న్యూయార్క్: భారత్ నుంచి మొదటిసారిగా...
సాక్షి, చెన్నై: తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి �...
ముంబై: ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (ఏఐ) ...
సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: కొత్తగా దూసుకొచ్చిన కృత్రిమ మేధ(ఏఐ) ఇంజి
Jun 18 2026 5:49 PM | Updated on Jun 18 2026 5:49 PM
నా పాదయాత్ర ఎప్పుడంటే...