YSRCPలోకి భారీ చేరికలు 

టైటిల్ : పెద్ది
సాక్షి,ఎన్టీఆర్ జిల్లా: ఇబ్రహీంపట్నంలో ప్రముఖ యూట్యూబర్, మన
సినీ నటి ఖుష్బూ చిన్న కూతురు అవంతిక పెళ్లి త్వరలో జరగనుంది.
మెగా అభిమానులు ఎప్పుడెప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న రోజు రానే వచ్చింది.
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Jun 5 2026 2:49 PM | Updated on Jun 5 2026 2:49 PM
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