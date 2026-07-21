సాక్షి, హైదరాబాద్: వివాహిత అయిన సహ ట్రైనీని లైంగికంగా వేధించినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఎం.ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి వ్యవహారంలో సోమవారం ఆద్యంతం హైడ్రామా నడిచింది. మోతీనగర్లో ఉండే తన సోదరుడి ఇంట్లో ఈయన స్పృహ లేకుండా పడిపోయారు. పక్కనే మద్యం సీసాలతోపాటు సగం ఖాళీ అయిన ఓ శానిటైజర్ బాటిల్, సూసైడ్ నోట్ ఉండటంతో కుటుంబీకులు ఆత్మహత్యాయత్నంగా భావించి ఆస్పత్రికి తరలించారు.
స్టమక్ వాష్తోపాటు ప్రాథమిక వైద్యం చేసిన వైద్యులు ఆయన రక్తనమూనాలు సేకరించి పరీక్షించారు. వీటిలో ఎలాంటి విష పదార్థపు ఆనవాళ్లు లేవని తేలింది. దీంతో ఆ సూసైడ్ నోట్ ఎందుకు రాశారు? అందులో బాధితురాలు, ఆమె భర్తతో పాటు మరికొందరు ట్రైనీ ఐపీఎస్ల పేర్లు ఎందుకు చేర్చారనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కృష్ణారెడ్డి తనపై సానుభూతి కోసం ఇంతటి హైడ్రామా నడిపినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. సూసైడ్ నోట్ను పోలీసులు స్వా«దీనం చేసుకున్నారు.
కృష్ణారెడ్డి సస్పెన్షన్: హైదరాబాద్లోని సర్దార్ వల్లభాయ్పటేల్ జాతీయ పోలీసు అకాడమీలో (ఎస్వీపీఎన్ పీఏ) శిక్షణ పొందుతున్న మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ గత గురువారమే కృష్ణారెడ్డిపై తమ డైరెక్టర్కు ఫిర్యాదు చేశారు. ఆయన ఈ అంశంపై విచారణ చేపట్టే బాధ్యతల్ని ఎన్పీఏ ప్రివిలేజెస్ కమిటీకి అప్పగించారు. అకాడమీలోని సీసీ కెమెరాల్లో నమోదైన దృశ్యాలు, బాధితురాలి వాంగ్మూలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్న కమిటీ.. ఆరోపణలకు ప్రాథమిక ఆధారాలు ఉన్నాయని తేల్చింది. దీంతో కృష్ణారెడ్డిని ఎన్పీఏ నుంచి శుక్రవారం సస్పెండ్ చేశారు.
దీంతో ఆయన అక్కడ నుంచి మోతీనగర్లో ఉన్న తన సోదరుడు ప్రణయ్ కృష్ణారెడ్డి ఇంటికి వెళ్లారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు కృష్ణారెడ్డికి నోటీసులు జారీ చేస్తూ ఎనిమిది రోజుల్లోగా వివరణ ఇవ్వాలని స్పష్టం చేశారు. ఈ నేపథ్యంలోనే కృష్ణారెడ్డి తన వాట్సాప్ స్టేటస్, ఇన్స్ట్రాగామ్లో లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు, తనపై ప్రచారం జరుగుతున్న వదంతులు పూర్తిగా నిరాధారమైనవని పేర్కొన్నారు. అమీర్పేటలోని తన స్నేహితుడైన లాయర్ ఫ్లాట్కు ఆదివారం రాత్రి వెళ్లారు. అనంతరం సోదరుడి ఇంటికి వెళ్లిన కృష్ణారెడ్డి రెండు పేజీల సూసైడ్ నోట్ రాశారు. ఆపై మద్యం మత్తులో స్పృహ తప్పారు.
కృష్ణారెడ్డి సూసైడ్ నోట్లో ఏముందంటే...
‘నేను.. ఆ వివాహిత 2025 జూన్నుంచి రిలేషన్లో ఉన్నాం. ఆమెకు వివాహమైన తర్వాత కూడా మా మధ్య శారీరకంగా, భావోద్వేగపరంగా సంబంధం కొనసాగింది. దీనికి సంబంధించిన ఆధారంగా నా ఐఫోన్లో వీడియోలు రికార్డు చేశాను. వాటిని ఆమె భర్తకు పంపాను. ఆమె స్నేహితులు నాపై ఫిర్యాదు చేసేలా రెచ్చగొట్టారు. నా ఆత్మహత్యకు ఆమె, ఆమె భర్తతోపాటు ఇద్దరు స్నేహితులు కారణం. వారందరిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలి’.