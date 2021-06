ట్రైనీ ఐపీఎస్‌ అధికారుల సాహసంపై ప్రశంసల జల్లు

సాక్షి,హైదరాబాద్‌: నగరంలోని సర్దార్‌ వల్లభ్‌భాయ్‌ పటేల్‌ నేషనల్‌ పోలీస్‌ అకాడమీ (ఎస్‌వీపీఎన్‌పీఏ)లో శిక్షణ పొందుతున్న ట్రైనీ ఐపీఎస్‌లు సముద్రంలో మునిగిపోతున్న ఓ కుటుంబాన్ని కాపాడి వారి పాలిట ఆపద్భాందవులు అయ్యారు. ఎన్‌పీఏలోని ట్రైనీ ఐపీఎస్‌లు అభినవ్‌ ధీమాన్, అభినయ్‌ విశ్వకర్మ, భరత్‌ సోనీ, గౌహర్‌ హసన్, సువేందు పాత్ర, తెషూ లెందీప్‌ (భూటాన్‌ ) అహ్మద్‌ అబ్దుల్‌ అజీజ్‌ (మాల్దీవులు), మహమ్మద్‌ నజీవ్‌ (మాల్దీవులు) భారత్‌యాత్ర కార్యక్రమం కోసం ఇటీవల లక్షద్వీప్‌ దీవులకు వెళ్లారు.

8 trainees including 5 IPS, 2 from Maldives and one from Bhutan, during their visit to Lakshadweep islands, showed valiant act & rescued a family drowning in the sea.

The Academy appreciated the self-less act of bravery true to the sense of uniform to help the people in need pic.twitter.com/1EH7JsQeQ5

