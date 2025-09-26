రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో ప్రవాసీ రాజస్థానీయులు భాగస్వాములు

- రాజస్థాన్ స్ఫూర్తిని ప్రపంచంలోని ప్రతి ప్రాంతానికి ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తీసుకువెళుతున్నారు
- రాజస్థాన్ సిద్ధంగా ఉంది, అభివృద్ధి చెందుతోంది మరియు నాయకత్వం వహిస్తోంది
- ప్రవాసీ రాజస్థానీ దినోత్సవానికి ప్రవాసీ రాజస్థానీలను ఆహ్వానించిన ముఖ్యమంత్రి
- ప్రతి సంవత్సరం ప్రవాసీ రాజస్థానీ అవార్డును ప్రదానం చేయనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
- ముఖ్యమంత్రి భజన్లాల్ శర్మ
హైదరాబాద్ : ప్రవాసీ రాజస్థానీలు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వారి సంస్కృతి, ఆలోచనలు , రాజస్థానీ మట్టి పరిమళాన్ని వ్యాప్తి చేస్తారని రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి భజన్ లాల్ శర్మ అన్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా నివసిస్తున్న ప్రవాసీ రాజస్థానీలు తమ వృత్తులలో రాణించడమే కాకుండా సామాజిక కార్యకలాపాలలో కూడా చురుకుగా పాల్గొంటారన్నారు.
రాష్ట్రంలో పెట్టుబడికి అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టించడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అపూర్వమైన కార్యక్రమాలను చేపట్టిందని ఆయన చెప్పారు. రాష్ట్రంలో అందుబాటులో ఉన్న అపరిమిత అవకాశాలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా రాష్ట్ర అభివృద్ధిలో భాగస్వాములు కావాలని ఆయన ప్రవాసీ రాజస్థానీలకు విజ్ఞప్తి చేశారు, ఇది కొత్త మరియు అభివృద్ధి చెందిన రాజస్థాన్ సృష్టికి దారితీస్తుందని ఆకాంక్షించారు.
హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రవాసీ రాజస్థానీ సమావేశంలో భజనలాల్ ప్రసంగిస్తూ, రైజింగ్ రాజస్థాన్ గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ 2024 సందర్భంగా, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 10న ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ను జరుపుకోవాలని ప్రకటించింది. దీనికి అనుగుణంగా, 2025 డిసెంబర్ 10న జైపూర్లో మొదటి ప్రవాసీ రాజస్థానీ దివస్ నిర్వహించబడుతుందంటూ, ఈ గొప్ప కార్యక్రమంలో పాల్గొనాలని ఆయన ప్రవాసీ రాజస్థానీయులకు పిలుపునిచ్చారు.