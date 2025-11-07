 జాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహనదినం : అపోలో “చెక్ ఓ లేట్’’ కార్యక్రమం | National Ca Awareness Day Check O Late!apollo Awareness on Early Cancer Detection | Sakshi
జాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహనదినం : అపోలో “చెక్ ఓ లేట్’’ కార్యక్రమం

Nov 7 2025 3:28 PM | Updated on Nov 7 2025 4:25 PM

National Ca Awareness Day Check O Late!apollo Awareness on Early Cancer Detection

హైదరాబాద్ : జాతీయ క్యాన్సర్ అవగాహన దినోత్సవం సందర్భంగా ముందస్తు క్యాన్సర్ గుర్తింపుపై అవగాహన కల్పించే అపోలో క్యాన్సర్ సెంటర్లు “చెక్ ఓ లేట్!” అనే ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాయి. క్యాన్సర్‌ అనగానే ముందు  ఆందోళన మొదలవుతుంది కానీ.అవగాహన ,ముందస్తు రోగ నిర్ధారణ ముఖ్యమనే  సందేశాన్ని అందించడానికి ఈ చొరవ డార్క్ చాక్లెట్  సింబాలిక్‌గా ఉపయోగించుకుంది. విజయవంతమైన క్యాన్సర్ చికిత్సలో క్రమం తప్పకుండా స్క్రీనింగ్ ,కాలంలో జోక్యం చేసుకోవడం కీలక పాత్రను  ఈ సమావేశం  హైలైట్‌ చేసింది.

ఈ కార్యక్రమం  అపోలో క్యాన్సర్ సెంటర్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ పి. విజయ్ ఆనంద్ రెడ్డి స్వాగత ప్రసంగం చేశారు. విజిలెన్స్ & ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ విభాగం  డైరెక్టర్ జనరల్, శిఖా గోయెల్  ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. “చెక్ ఓ లేట్” బాక్స్‌ను ఆవిష్కరించారు. క్యాన్సర్‌ను ముందస్తుగా గుర్తించడం గురించి అవగాహనలో అపోలో క్యాన్సర్ సెంటర్‌ల వినూత్న విధానాన్ని ఆమె ప్రశంసించారు.

ఎలికో హెల్త్‌కేర్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ వైస్ చైర్‌పర్సన్ & మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ మరియు CII తెలంగాణ మాజీ చైర్‌పర్సన్ డాక్టర్ వనితా దాట్ల డాక్టర్ సాయి లక్ష్మీ దాయణ (సీనియర్ కన్సల్టెంట్ - గైనక్ ఆంకాలజీ), డాక్టర్ రేఖ బన్సాల్ (కన్సల్టెంట్ - మెడికల్ ఆంకాలజీ), మరియు డాక్టర్ రష్మి సుధీర్ (కన్సల్టెంట్ - బ్రెస్ట్ రేడియాలజీ) సహా అపోలో క్యాన్సర్ సెంటర్ల నుండి ప్రముఖ వైద్యులు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో  పాల్గొన్నారు. డార్క్ చాక్లెట్‌ను సింబాలిక్‌గా ఉపయోగించడం ప్రాముఖ్యతను డాక్టర్ శిల్పా రెడ్డి వివరించారు.

